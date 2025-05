«Ciao Olbia e grazie presidente Surace» 

Olbia. All’Olbia si chiude l’era Zé Maria. Ieri, a una settimana dal comunicato con cui il club annunciava che non avrebbe rinnovato il suo contratto, il tecnico ha salutato via social Olbia e la squadra, che ha guidato verso una clamorosa salvezza diretta in Serie D.

«Sono stati 7 mesi molto intensi», recita il post pubblicato dall’allenatore sul suo profilo Instagram, «ho conosciuto e vissuto una città meravigliosa. Persone che mi hanno accolto benissimo. Giocatori che hanno creduto in me e si sono impegnati sempre al massimo. Tifosi meravigliosi. Insieme ci siamo divertiti e siamo arrivati all’obiettivo. Grazie @olbiacalcio1905 e @guidosurace per avermi dato questo immenso piacere! A presto e in bocca al lupo!».

La caccia al sostituto è aperta e un ruolo chiave potrebbe averlo Lucas Cominelli. Il dirigente argentino, ex centrocampista con trascorsi anche in Italia (all’Avellino e alla Vastese), è l’uomo di fiducia di Murat Yilmaz, l’imprenditore turco che finanzia l’Olbia targata SwissPro: il 4 maggio, in occasione dell’ultima partita, era al “Nespoli” e non è passato inosservato.

A lui si deve la “promozione” di Manuel Gonzalez da giocatore a direttore tecnico del club e, prima ancora, l’approdo in panchina, lo scorso ottobre, del connazionale Lucas Gatti, dimessosi un mese dopo «per motivi personali»: anche per questo il nome di Gatti è riemerso per il post Zé Maria. La parola passa ora alla società, che potrebbe annunciare il nuovo allenatore già a fine mese.

