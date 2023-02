Ciao, Maurizio Roma in fila per Costanzo 

La conduttrice ha anche accolto, al suo arrivo, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri la premier Giorgia Meloni. Maurizio Costanzo «ci lascia l’eredità di un grande giornalismo capace di dialogare con tutti e di capire che la dimensione umana delle cose è molto importante. Lui era un uomo con le sue idee ma capace di capire tutti e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone» ha detto la presidente del Consiglio, ricordando di «essere legata a lui da ricordi molto antichi, non posso dire di essere un talento che ha scoperto ma le mie primissime partecipazioni televisive sono state al “Maurizio Costanzo Show”, avevo più o meno 17 anni. È una persona che ha attraversato la nostra storia» e «perdiamo un grande giornalista».

Ad accogliere il feretro di prima mattina due dei figli, il regista Saverio Costanzo con Camilla Costanzo, sceneggiatrice, mentre la vedova Maria De Filippi, in completo e occhiali neri, è arrivata, passando da un’entrata laterale, insieme al figlio adottato dalla coppia, Gabriele.

Un flusso ininterrotto di persone, spesso intere famiglie con genitori e figli (anche in carrozzina), nonni e nipoti, gruppi di amici adolescenti, fans di “Amici” e coppie cresciute con il “Costanzo show”. È stato dominato dall’affetto e la commozione l’omaggio di ieri a Maurizio Costanzo in Campidoglio, nel primo giorno di camera ardente nella sala della Protomoteca: si riaprirà oggi, dalle 10.30 alle 18 e lunedì ci saranno i funerali alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

La famiglia

La premier Meloni

Il ministro Sangiuliano

Tra i tanti volti della politica arrivati in Campidoglio, anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano («Era un maestro di televisione, credo che abbia lasciato un segno importante nel giornalismo e nella tv italiana. Anche per questo abbiamo deciso d'intesa con Palazzo Chigi di proclamare i funerali solenni»), il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l'ex premier Giuseppe Conte, Gianni Letta, Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli, l’ex sindaco di Roma Virginia Raggi, Ermete Realacci.

La rosa di Mastandrea

Molti anche i protagonisti dello spettacolo e del giornalismo con amici come Rosario Fiorello che si è fermato in raccoglimento ponendo le mani ai due lati del feretro e insieme alla moglie è rimasto a parlare a lungo con famigliari e amici del giornalista; Valeria Marini, Mariella Nava, Lino Banfi con la figlia Rosanna; Vincenzo Salemme; Pierluigi Diaco che non ha trattenuto la commozione e Valerio Mastandrea che ha portato una rosa; Mara Venier, Alberto Matano, Massimo Giletti, Marco Bellocchio, Giovanna Ralli, Paola Barale, Rossella Brescia, Nicola Porro, Andrea Purgatori.

La cartellina

Intorno al feretro, sul quale è stata posta una foto del giornalista sorridente, tante rose bianche, la cartellina nera lucida per i 40 anni del “Maurizio Costanzo Show”, fiori e doni portati dalle persone, da un pacchetto blu a un mazzo di fiori, con una lettera nella quale si ringrazia il giornalista, accompagnata anche dal disegno di una tartaruga, un animale particolarmente amato dall’autore di “Bontà loro”: ne collezionava raffigurazioni in ceramica che regalava anche agli amici.

Il suo pubblico

«Con lui sono cresciuta - ha spiegato Katia, cinquantenne toscana - ho imparato molto dalle sue trasmissioni». Mentre Luca, 30 enne di Bergamo ha commentato: «Lo seguo da anni, mi colpiva il suo impegno contro la mafia».

