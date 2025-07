Ciao maestro, si è spento Goffredo Fofi 

In Sardegna era di casa o forse la Sardegna era una delle sue case. Goffredo Fofi, scomparso ieri all’età di 88 anni, aveva un rapporto viscerale con i luoghi (dalla San Sperate di Pinuccio Sciola alla Gavoi dell’Isola delle Storie, da Cagliari a Sassari), con le persone (amico dell’antropologo scrittore Giulio Angioni) e le letterature: amò profondamente l’opera di Sergio Atzeni e Salvatore Mannuzzu ma soprattutto coniò (o forse rafforzò nell’immaginario nazionale) il concetto di nouvelle vague sarda, quell’onda che alla fine degli anni Novanta portò alla ribalta la nostra scena letteraria spinta soprattutto dal vento del Maestrale, la casa editrice nuorese.

Il libro con Mattarella

Intellettuale fuori dagli schemi, geniale critico, sempre controcorrente, schierato dalla parte dei più deboli, burbero ed empatico nello stesso tempo, Goffredo Fofi era stato ricoverato in seguito a una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore e doveva essere trasferito in una clinica di riabilitazione. Stava lavorando a un saggio per Feltrinelli e curava per la casa editrice E/O la collana Piccola Biblioteca Morale il cui ultimo titolo, uscito a settembre 2024, è “Sulla democrazia” di Sergio Mattarella. Con la casa editrice aveva pubblicato nel 2022 “Cari agli dèi” dedicato alla memoria di Aldo Capitini, che è tra i suoi ultimi libri.

Il ministro Giuli

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ricorda come abbia «aperto inediti percorsi intellettuali» con «il suo genuino coinvolgimento nei temi del meridionalismo, il suo confronto con il pensiero di Gaetano Salvemini e Manlio Rossi-Doria, la sua capacità di rivalutare e rileggere espressioni popolari come cultura alta».

Le origini

Di origini umili, nato a Gubbio, in Umbria, il 15 aprile del 1937, a diciott'anni era partito per Palermo, per seguire le battaglie di Danilo Dolci ispirate al pacifismo gandhiano. Nella prima metà degli anni Sessanta aveva raggiunto Parigi e lavorato alla rivista di cinema Positif. Saggista, giornalista e critico militante cinematografico, letterario e teatrale, al ritorno in Italia a metà degli anni Sessanta ha fondato con Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi i Quaderni piacentini. Nel 1964 ha scritto l'inchiesta “L’immigrazione meridionale a Torino”, rifiutata da Einaudi e pubblicata da Feltrinelli.

Le riviste e gli amici

Fofi ha contribuito alla nascita di riviste storiche, da Ombre rosse a Lo Straniero, dedicata all'arte, alla cultura e alla società, che è uscita fino alla fine del 2016, a Linea d'Ombra e diretto la rivista Gli Asini. Amico di grandi scrittori, registi e intellettuali come Fabrizia Ramondino con cui ha condiviso tante lotte militanti, Laura Betti, Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini, del quale scrisse "è con Pasolini che ho «litigato di più» nel libro che gli ha dedicato, uscito nel 2022 per La Nave di Teseo, Fofi era famoso per i suoi attacchi a volte violenti ma anche per la sua mitezza e capacità di sciogliere tutto in un abbraccio subito dopo.

Riabilitò Totò

A Fofi si deve anche la riabilitazione della figura di Totò, sottovalutato dalla critica, a cui ha dedicato fra l'altro il saggio del 1997 “Totò. L’uomo e la maschera” (Fetrinelli) scritto con la compagna di vita dell'attore Franca Faldini.

Collaboratore di diversi giornali, da Avvenire al Manifesto, L'Unità e il Sole24 Ore, Goffredo Fofi ha abbracciato tutti i campi della cultura con uno sguardo cosmopolita e ha pubblicato e collaborato con diversi editori, grandi e piccoli, da Einaudi a Feltrinelli, a da E/O a minumum fax alla Nave di Teseo.

