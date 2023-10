«Ciao Jose, eri un vero sportivo» 

Arrivano alla spicciolata da tutta la Sardegna, con indosso la divisa rossa e grigia del Soccorso alpino speleologico e gli occhi gonfi di lacrime celati sotto gli occhiali da sole. Si stringono, cercano conforto davanti a un dolore troppo grande. Nessuno ha voluto rinunciare a dare l’ultimo saluto a Jose Aneris, lo scalatore oristanese scomparso tragicamente nel Supramonte di Dorgali al termine di un’arrampicata. Il piazzale del cimitero San Pietro è gremito, davanti alla piccola sala che ospita il feretro una lunga fila di amici e colleghi sfila silenziosa. All’ingresso c’è la sorella Cristina, raccolta in un dolore composto. «Avrei voluto conoscere tutte queste persone in una circostanza diversa - sospira gentile, cercando la forza di non cedere alla disperazione - È impressionante il calore di questo abbraccio, dimostra che mio fratello ha speso la sua vita per seminare bene».

L’omaggio

Alle 10.30 il silenzio del camposanto è interrotto dal rumore delle ali di un elicottero del VII Reparto volo di stanza a Fenosu. È l’omaggio della Polizia di Stato a Jose Aneris, 62enne che ha trascorso buona parte della sua vita tra cielo, mare e montagna, da paracadutista, istruttore sub ed esperto climber. Un profondo conoscitore di sentieri e pareti rocciose che giovedì è rimasto vittima di una tragica fatalità al rientro da uno dei tanti trekking. «Se ne va un grande amico, oltre che un collega - il ricordo affettuoso di Guido Biavati, presidente regionale del Soccorso alpino - non c’è chiodo piantato da Jose nelle rocce sarde a cui noi tutti non siamo stati appesi». Componente del gruppo da 24 anni, era stato tra i fondatori della squadra Forre, nucleo interregionale del Soccorso alpino. «Le esplorazioni che faceva non le teneva per sé, condivideva le schede con amici e conoscenti, divulgava la sua passione - va avanti Biavati - Ricordo la sua simpatia e umanità, per un presidente era il socio perfetto: solo fatti, mai una polemica».

Gli amici

Inconsolabile, accanto al carro funebre, anche Max Caria, compagno di avventure che con Jose ha condiviso anche l’ultima tragica escursione. Non si dà pace per quello che ha definito un inspiegabile incidente, avvenuto sulla via del rientro, lungo un tracciato ben noto. «A una cena aveva detto: se non riuscite a fare denaro, fatevi degli amici - ricorda con la voce spezzata dal pianto Bobo Lutzu - lui era un grandissimo amico». Nel 2014 Aneris era scampato a una terribile tempesta sull’Himalaya. Eppure non aveva perso la voglia di esplorare e di spingersi verso nuovi obiettivi. «La settimana scorsa ci siamo sentiti, aveva in mente di organizzare insieme un trekking in Nepal - racconta affranto Gianni Chiesura - La magra consolazione è che se n’è andato mentre faceva ciò che più amava». Alle 11 il feretro di Jose Aneris ha lasciato Oristano alla volta di Sassari per la cremazione.

