Ciao Guagliò, musica e solidarietà per Raffaele 

Sette anni senza Raffaele, settimo memorial all’insegna della solidarietà e della musica. L’associazione nata in sua memoria, la Ciao Guagliò, by Rago, ha organizzato la raccolta alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà, in collaborazione con il santuario Madonna d’Ogliastra e la cattedrale Maria Maddalena. Dal 17 al 23 marzo è possibile acquistare beni di prima necessità e donarli, lasciandoli negli appositi carrelli presenti al Conad di via Umberto, nei tre punti vendita di Marò, nella panetterie market Ferreli di via Roma e viale Europa, e alla Bottega del gusto di via Repubblica, oppure portandoli direttamente in parrocchia.

Sabato 22, invece, spazio alla musica al Tonio Dei. In serata si alterneranno il Coro di Arzana, Il mondo di Giò, Il tenore d’Ogliastra, Luca e Giuseppe Muggianu e il dj set degli amici di Raffaele, in prima linea con la famiglia. Il 23 ci sarà la messa nella cattedrale alle 10.30. Il papà di Raffaele, Gennaro Esposito, sta portando avanti le attività dell’associazione. «Ci stiamo specializzando - dice - in aiuti e accoglienza. Poter dare una mano a chi è meno fortunato è quello che muove il nostro operato». Oltre alla raccolta alimentare, ci sarà la serata in teatro perché la musica era una grande passione di Raffaele.

RIPRODUZIONE RISERVATA