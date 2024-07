«Ciao Francesca, non ti dimenticheremo» 

Ciao Francesca . E sullo sfondo un fiore rosa. I colleghi del call center di Cagliari hanno acquistato una pagina del nostro giornale, L’Unione Sarda, per ricordare l’amica uccisa. «É solo un piccolo gesto», si schermisce Franco Piro, presidente della società con dieci sedi e 1800 dipendenti in tutta Italia, «ne seguiranno altri, Francesca non deve essere dimenticata. Le intitoleremo la sala dove lavorava, faremo una donazione alle associazioni in prima fila contro i femminicidi».

Femminicidio

Francesca Deidda è stata uccisa, secondo gli inquirenti nel divano della casa di San Sperate in cui viveva con il marito Igor Sollai, poi nascosta dentro un borsone e abbandonata in un burrone lungo la Vecchia Orientale sarda, in territorio di San Vito, vicino al ponte romano sul Rio Picocca. Da tre settimane è rinchiuso in carcere proprio il marito, con l’accusa di omicidio.

Oggi è il giorno dell’autopsia, che dovrebbe fornire un quadro ancora più chiaro agli inquirenti coordinati dalla Procura di Cagliari. Nel frattempo Igor Sollai continua a dichiararsi innocente mentre gli investigatori si aspettano una sua confessione.

Al lavoro

Dell’inchiesta Franco Piro non vuol parlare. Ma ammette il ruolo fondamentale che hanno avuto le colleghe di Francesca, le cento amiche che lavoravano con lei nella sede di via Meucci. «Francesca Deidda l’ho conosciuta durante una delle mie visite a Cagliari. Lavorava nel team del credito. Ricordo il suo sorriso, anche se non posso dire di aver instaurato con lei un rapporto oltre quello strettamente professionale. Le colleghe hanno subito avvisato i dirigenti della nostra società. Francesca una sera è andata via come succedeva sempre al termine di una giornata di lavoro, spegnendo il computer e salutando tutti sorridente. Il giorno dopo ci è arrivata una mail con le sue dimissioni: davvero strano. Nessun preavviso, nessun altro contatto, men che meno una telefonata. Incredibile per chi con lei divideva i turni, l’amicizia».

Le amiche

Franco Piro, in contatto con la responsabile della sede di Cagliari, ha seguito passo passo tutto quello che poi è successo. Sono state le colleghe a cercarla, ad avvisare il fratello Andrea (con la quale Francesca non aveva rapporti da qualche tempo) che la sorella era sparita, hanno continuato a spedire messaggi al telefonino di Francesca con la certezza che certe punteggiature, certe espressioni, non le erano sue. E in stretto accordo con i carabinieri, le amiche del call center hanno anche teso una trappola a chi stava continuando a usare il telefonino di Francesca: «Ma lo sai che anche Giulia si è dimessa?». Ottenendo una risposta assurda ai loro occhi, visto che nel call center non esiste alcuna Giulia: «Davvero?».

«Francesca Deidda, prosegue Franco Piro, «era una ragazza d’oro, ha lasciato un grande vuoto. Tante amiche, quando è stata ritrovata senza vita, non si sono presentate al lavoro: un dolore troppo grande. Come non capirle. Ciao Francesca ».

