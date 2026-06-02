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Videolina, ore 21
03 giugno 2026 alle 00:38

Ciao, Floris e Nu! 

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Con la Barbagia avevano iniziato e con la Barbagia hanno terminato. Floris e Nu, a bordo di Chàrlotte, il loro, ormai mitico, furgoncino anni ’80, raggiungono Tonara. Grazie a un caro amico, Giorgio Onano, conoscono Aliou Diallo, africano della Repubblica di Guinea. “Alì”, così tutti lo chiamano, oggi lavora presso il torronificio “Licanias” della famiglia Porru. Il suo sorriso e la sua gentilezza risuonano per le vie del paese, attraverso le bocche di chiunque venga intervistato, inclusa quella di Costantino Piras, l’uomo che lo ha preso dalla strada, portandolo via da un’infanzia devastante e triste. Floris e Nu, assistono anche a un evento importante: l’esame di licenza media del ragazzo. La puntata, l’ultima della stagione, si chiuderà con un divertente riassunto di tutti gli altri episodi.

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