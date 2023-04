Ciao Enrico, anima della tradizione 

L’amore per la sua città, la passione per le tradizioni e tra tutte per la Sartiglia, le amicizie senza tornaconto. Questo è stato il suo stile di vita. E così, nella massima dignità, se n’è andato uno dei figli più limpidi della Oristano più nobile: Enrico Fiori è morto ieri a 82 anni nell’Istituto riuniti di Milis dove da cinque anni era ricoverato. Lascia la sorella Maria Giovanna e due fratelli Angelo e Antonio (per tutti “Melanzana”). I funerali oggi alle 16 nella Chiesa di Sant’Efisio, il quartiere storico della famiglia Fiori, sartiglianti da cinque generazioni e aedi della Sartiglia.

Il personaggio

Enrico fin da bambino aveva respirato quell’aria che l’avrebbe poi accompagnato per tutta la vita. Era un artista nato, pittore per passione, storico per vocazione a cui ha legato la valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari. Negli anni ’60, dopo lunghi e attenti studi, ricostruì il costume tradizionale di Oristano e sempre in quegli anni fondò il Gruppo folk Città di Oristano di cui fu animatore e ballerino. Vederlo nel palco era una delizia, mentre i ragazzi e le ragazze si muovevano seri e posati seguendo le note dell’organetto, Enrico si lanciava in una serie di piroette improvvise che integrava e ravvivava il classico ballo sardo. Nel 1990 venne premiato con la Maschera d’argento, il riconoscimento che premia i grandi cantori della Sartiglia. Fu tra i promotori del gemellaggio tra Oristano e la cittadina spagnola di Ciutadella de Menorca.

La passione

Entrò a fare parte della Pro Loco e per oltre trent’anni, finché la malattia non lo aggredì, Enrico Fiorì la domenica e il martedì della Sartiglia dal balcone dell’Arcivescovado ha raccontato la corsa alla stella con particolari sui cavalli, cavalieri e sui costumi che lui stesso disegnava. Ai 50 anni di vita dedicata alle tradizioni popolari e alla valorizzazione della storia della città, venne premiato dall’amministrazione comunale con una pergamena. Così lo ricorda il sindaco Massimiliano Sanna per anni nel Gruppo Folk Città di Oristano: «Enrico Fiori ha dato tanto alla città portando per il mondo la nostra cultura e le nostre tradizioni. Ci mancherà tantissimo». Enrico Fiori era soprattutto una persona buona, aveva intessuto amicizie con donne e uomini di cultura e spettacolo. Gli oristanesi lo ricorderanno come si ricorda un figlio che ha dedicato una vita per la propria città.