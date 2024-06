Ciao, Enrico: 40 anni fa la morte di Berlinguer La Sardegna lo ricorda con diverse iniziative 

«Lavorate tutti, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, dialogando con i cittadini, con la fiducia per le battaglie che abbiamo fatto, per le proposte che presentiamo, per quello che siamo stati e siamo, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra civiltà!». Sono le ultime parole di Enrico Berlinguer durante il comizio, in piazza della Frutta, a Padova in vista delle elezioni europee. Le pronuncia e vengono meno le energie per l’ictus. Alcune persone tra il pubblico gli rivolgono un appello accorato: «Basta Enrico!». Lui, eroicamente, porta a termine l’intervento. È il 7 giugno. Una sequenza drammatica in una vicenda umana e politica che tiene l’Italia con il fiato sospeso. L’11 il segretario del Partito comunista muore all’ospedale all’età di 62 anni. Sandro Pertini con l’aereo presidenziale lo riporta a Roma: “Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta”.

L’ultimo saluto

Il funerale, il 13 giugno, in piazza San Giovanni, è un’adunata di popolo, il suo popolo, e un grandioso rito collettivo a cui partecipano, tra dolore e rimpianto, oltre un milione di persone. “Alzando sopra la testa l’Unità con il grande titolo rosso Addio – scrive Giuseppe Fiori – salutano emozionati il compagno serio e semplice caduto sul lavoro”. In mezzo alla folla, tra lacrime, pugni chiusi, c’è l’iglesiente Gianna Zurru, insieme alla foltissima delegazione arrivata in nave a Civitavecchia dalla Sardegna. «Per rendere omaggio a Enrico decisi di indossare l’abito da lavoro dei minatori. Avevo il caschetto in testa. Il corteo era aperto dagli operai del sassarese. Al nostro passaggio la folla applaudiva e urlava: Arrivano i sardi! Memorie incancellabili. Un compagno che lavorava alla Carbosulcis depose il suo caschetto sulla bara».

Le celebrazioni a Sassari

Il leader non viene dimenticato. Nella sua Sassari oggi alle 11.30 su iniziativa della Fondazione Enrico Berlinguer viene deposta una corona di fiori davanti alla targa scolpita dall’artista Igino Panzino in corrispondenza della sua casa natale in viale Dante. Alle 19 all’Auditorium di via Monte Grappa, viene messa in scena l’opera musicale “Berlinguer, un ‘omine, una vida” di Tonino Cau con i Tenores di Neoneli e la partecipazione dei musicisti Orlando Mascia e Matteo Muscas. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

Il ricordo a Oristano

Venerdì, 14 giugno, a Oristano, nell’aula magna Liceo classico De Castro, alle 18, il ricordo di una giornata particolare: il 16 gennaio 1984, in una delle tappe del suo ultimo viaggio nell’Isola, Enrico Berlinguer discusse di pace con gli studenti nella palestra della scuola e quell’incontro ebbe un seguito in serata in una pizzeria. Tutto nacque dall’invito di una studentessa che l’illustre ospite accolse molto volentieri. Quel momento rivivrà nel racconto e nelle testimonianze dei protagonisti che non hanno mai dimenticato le emozioni di quella intensa giornata. «Enrico Berlinguer – rammenta Mario Pani, allora segretario regionale del Partito comunista, - uscì felicissimo dalla pizzeria Catapano al termine dell’incontro con gli studenti. Per lui fu un confronto proficuo e rigenerante». Il leader del Pci riponeva grande fiducia nei talenti delle nuove generazioni: «Se i giovani si organizzano, - diceva - si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e con gli oppressi, non c'è più scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia».

La mostra

Dopo l’estate arriverà in Sardegna la mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” (date ancora da definire) che ha richiamato nella prima tappa a Roma oltre 65 mila visitatori (da domani sarà ospitata a Bologna). Alexander Hobel, da pochi mesi docente di Storia contemporanea all’Università di Sassari, ha curato il progetto insieme a Gregorio Sorgonà e Alessandro D’Onofrio. «Dall’esposizione, in particolare nella prima sezione dedicata agli affetti e alle radici, - spiega - emerge il fortissimo legame sentimentale tra Berlinguer e la sua terra. Ci sono foto e immagini che per i sardi hanno un significato speciale. C’è un rinnovato interesse per la politica alta che Enrico Berlinguer è riuscito a interpretare. Un impegno disinteressato, uno slancio generoso per trasformare profondamente la società e lo Stato. In un’intervista ci dice: Non ho scelto la carriera politica, ho scelto la politica come impegno, come militanza, come passione. In lui c’è sempre stata piena coerenza tra le parole e i fatti, tra le parole e i comportamenti. A 40 anni dalla morte i suoi pensieri sono ancora vivi».

