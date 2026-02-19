Ciao curling, per l’Italia un sesto e un nono posto 

CORTINA D'AMPEZZO. L'avventura dell'Italcurling maschile finisce con una sconfitta per 9-5 contro la Svizzera, imbattuta nel girone eliminatorio e, per quanto si è visto finora, favorita per l'oro. Il team azzurro mastica amaro: gli obiettivi erano altri e consola fino a un certo punto la sesta piazza finale, miglior risultato di sempre dell'Italia maschile nel curling. Il torneo si chiude con quattro vittorie e cinque sconfitte e pesano le partite perse di misura contro squadre alla portata, su tutte quella contro la Germania: un 6-5 che aveva segnato una battuta d'arresto dopo le vittorie iniziali contro Svezia e Gran Bretagna, le finaliste olimpiche quattro anni fa. «Siamo dispiaciuti, perché avevamo come obiettivo accedere alle semifinali - commenta lo skip Joel Retornaz - siamo rammaricati per non aver ottenuto un obiettivo che era alla portata alla vigilia».

Anche la squadra femminile azzurra ha salutato, con una sconfitta per 7-4 ininfluente contro la Gran Bretagna: per Stefania Constantini e compagne, due vittorie incoraggianti e il nono posto in un torneo in cui le ambizioni erano limitate. Ma se nel 2022 nel silenzio di Pechino era stata una cavalcata trionfale, stavolta il percorso è stato più sofferto. Colpa forse del livello altissimo, il più alto di sempre spiegavano i diretti interessati già prima del debutto, forse delle aspettative molto elevate, magari di un'intesa da rivedere: nessuno si espone sulle probabilità che Constantini e Mosaner proseguano insieme, resta che le uniche due medaglie nella storia dell'Italcurling a cinque cerchi portano la loro firma.

