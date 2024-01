«Ciao Cube, sarai sempre con noi» 

Un raggio di sole entra dalle vetrate della chiesa di San Luca a Margine Rosso, quasi come a voler riscaldare quel corpo racchiuso in una bara bianca. Federico Cubeddu, il diciannovenne morto nella notte tra venerdì e sabato nell’incidente in via Vesalio a Cagliari, riposa circondato da uno stuolo di amici, tutti con indosso una maglietta con il volto del giovane e la scritta “Per sempre con noi”. Davanti all’altare mamma Rossella non riesce a darsi pace. Stringe decine di mani, abbraccia chi si avvicina, poi si alza, si piega sul feretro e le lacrime scendono sulla foto del suo bambino adorato. «Siamo qui per stringerci attorno a chi soffre», dice don Davide Collu prima di cominciare la celebrazione tra le navate avvolte dalla sofferenza.

Gli amici

Sono arrivati in tanti, tantissimi in questa chiesa sul litorale. Volti di bambini seduti sui banchi. Sono gli amici di Federico Cubeddu, giovani come lui, troppo per ritrovarsi qui a piangere un amico. Fuori hanno appeso gli striscioni “Ciao fratellino, vivrai sempre nei nostri cuori”. Dentro invece don Davide cerca parole di consolazione che rompono il pianto sommesso di mamma Rossella. «Federico ci ha lasciato una lezione importante», dice il sacerdote, «che la vita è preziosa e che ognuno di noi è prezioso. A volte non riusciamo a vedere questa preziosità, ci chiudiamo in noi stessi e invece dobbiamo imparare proprio questo da Federico che stava apprendendo un’arte molto bella, quella del ricostruirsi. Le lezioni più belle di questa vita non sono scritte nei libri, ma nella vita stessa».

Il ricordo

I singhiozzi squarciano il silenzio mentre a prendere la parola è un cugino del giovane. «Fede è il nostro Peter Pan», legge su un foglio, «per sempre giovane. Era mio cugino, era un fratello. Sono certo che sarebbe diventato un grande uomo. Vorrei che potesse vedere tutti quelli che sono qui adesso per lui, perché spesso si faceva tante paranoie di non essere apprezzato. Voglio dirgli: stai tranquillo, noi siamo tutti qui e tu sarai il nostro angelo custode».

Il compleanno

Alla fine della messa è don Davide a leggere un messaggio degli amici che si avvicinano a circondare il feretro come uno scudo. «Ciao Cube. Non avremmo mai pensato di trovarci qui in questo momento. Vogliamo ricordarti come una persona solare e faremo sì che questa disgrazia ci unisca ancora di più». Non riusciamo a non pensare che «tra due settimane avremmo dovuto festeggiare il tuo compleanno, i tuoi vent’anni. Non bisogna mai dare per scontata una persona. La vita è stata ingiusta ad averti tolto a noi. Vorremo soltanto avere un’ultima sera per stare insieme ancora a parlare e giocare a calcio».Poi il feretro lascia la chiesa per il suo ultimo viaggio verso il cimitero. Fuori volano i palloncini bianchi e neri, i colori della Juve la squadra del cuore di Federico, giovane per sempre.

RIPRODUZIONE RISERVATA