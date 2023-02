«Ciao Chiara, piccolo angelo» 

Candele in mano, il papà insieme al parroco e al sindaco apre il corteo silenzioso. Circa duecento persone camminano vicine in una serata cupa e piovosa, lungo il percorso tantissimi lumicini accesi. Nelle finestre delle case, davanti ai bar e ai negozi altre luci soffuse, ci sono pattuglie di carabinieri, polizia e vigili urbani a scortare il fiume di persone che attraversa il paese. Il papà Piero continua la sua marcia, in una mano tiene la fiaccola nell’altra un bouquet di rose bianche.

Le luci soffuse delle candele illuminano quel «ciao piccolo angelo» scritto in blu su uno striscione. Silì dà un’ultima carezza a Chiara e si stringe ancora di più al papà Piero Carta e ai familiari. A una settimana dalla tragedia nella casa di via Martiri del Risorgimento, ieri sera la comunità si è fermata per ricordare la tredicenne uccisa dalla mamma. Una fiaccolata nelle vie del paese e un momento di riflessione mentre la madre Monica Vinci è sempre ricoverata al San Martino in stato di incoscienza, dopo i traumi riportati nel volo dalla finestra.

La veglia

La chiesa di San Pietro anche ieri sera era affollata, tantissimi amici e compaesani della giovane. Accanto ai familiari c'erano il sindaco Massimiliano Sanna, il presidente del Consiglio Peppi Puddu e l’assessora Maria Bonaria Zedda. Don Gianni Maccioni ha aperto la veglia andata avanti fra preghiere, canti e tanti sospiri. Un dolore palpabile poi via a una lunga marcia nel nome di Chiara.

Le luci

Le lacrime

Davanti alla casa di Chiara il momento più toccante. Dove una settimana fa c’erano i nastri bianco e rossi della polizia, ora è un tappeto di fiori bianchi, all’inferriata del balcone qualcuno ha sistemato un pupazzo e di lato lo striscione con il saluto per la ragazzina che sognava di fare la parrucchiera. Piero Carta ha lo sguardo inconsolabile, sale le scale e depone le rose per la sua Chiara; una catechista legge il brano “La morte non è niente” e poi c’è spazio solo per gli abbracci e altre lacrime. «Non possiamo che continuare a stringerci a questo papà e a tutti i familiari - ha commentato il sindaco – è un momento doloroso per l’intera comunità».

L’indagine

Dall’altra parte della città, la mamma Monica Vinci è in un lettino dell’ospedale. Ancora non sa e forse non ha consapevolezza di quanto è accaduto. Su di lei la pesantissima accusa di omicidio aggravato per le oltre venti coltellate inferte alla figlia nel bagno di casa, dove Chiara stava finendo di prepararsi per uscire. Cosa sia accaduto e che cosa possa aver innescato la violenza ancora non è dato sapere. Solo Monica Vinci potrebbe rivelarlo quando le condizioni fisiche e psichiche miglioreranno e in quel caso potrà affrontare l’interrogatorio di garanzia che due giorni fa è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi. La gip Federica Fulgheri venerdì mattina in ospedale ha letto le contestazioni e ricostruito la vicenda alla presenza dell’avvocato della mamma, Gianluca Aste: la donna aveva gli occhi chiusi e non ha reagito ad alcuno stimolo. Così si è deciso di interrompere l’udienza di convalida dell'arresto in attesa di un miglioramento; poi Monica Vinci sarà trasferita nel carcere di Uta dove c’è un centro clinico attrezzato che potrà seguirla. Il legale nelle prossime ore nominerà un consulente per una perizia psichiatrica.

