«Ciao Carlo, sono tutti qui per te» 

Una bara color legno chiaro, semplice. Sopra, un piccolo cuscino di rose gialle e uno più grande di rose bianche, oltre a una maglia dell’ultimo tour di Vasco Rossi, simbolo della sua grande passione per il cantautore. Così, nel caldo pomeriggio di ieri, il feretro di Carlo Spiga ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di San Pietro a Monastir accompagnato dai familiari.

Centinaia

Ad attenderlo c’erano circa 500 tra amici, conoscenti e colleghi autotrasportatori. Tutti riuniti per stringersi attorno ai fratelli, alle sorelle, ai nipoti, alla zia e cugini di “Carletto”, vittima - l’ennesima - di un incidente sul lavoro. Le lacrime hanno accompagnato la celebrazione del funerale, mentre un fratello e una sorella sono rimasti per tutta la messa accanto al loro Carlo, morto giovedì intorno alle 8 al Porto Canale di Cagliari, schiacciato da alcuni tubi durante le operazioni di carico del materiale destinato ad Arbatax. Aveva 61 anni e sarebbe andato in pensione a breve.

La messa

Addolorate e sentite le parole nell’omelia di don Nicola Solla nella parrocchia di San Pietro: tutta la comunità, ha detto, «si è addolorata quando ha saputo di questo tragico evento, della prematura scomparsa di Carlo». Lui, il tanto amato compaesano, «aveva festeggiato i suoi 60 anni lo scorso anno e tanti coetanei sono qui presenti per rivolgere l’ultimo saluto terreno al nostro fratello. La vita è talmente preziosa e fragile che ogni istante vale la pena di essere vissuto».

La famiglia

A funzione quasi terminata la sorella Mariolina ha voluto dare ultimo saluto a nome della famiglia. «Vedi Carlo quante persone ti rendono omaggio? Non fare lo spavaldo», ha detto commossa, immaginando la sorpresa del fratello di fronte a una partecipazione così numerosa. «Ti starai chiedendo perché e dirai: “Non credo di essere così importante”. E infatti scappi via», citazione di un brano di Vasco Rossi.

Poi il ricordo dei progetti che il suo “Carletto” coltivava per il futuro e il desiderio di lasciare qualcosa ai suoi nipoti, non avendo avuto figli. Infine, tra le lacrime, il ringraziamento a chi ha accompagnato la famiglia in un momento di grande dolore. «È stata una bella persona, quelli qui presenti ti hanno reso omaggio per la tua grande bontà e il tuo modo di essere. Il calore che ricevi ora vivrà per sempre».

Benvoluto

Carlo Spiga a Monastir era conosciuto per il carattere solare e la disponibilità e capacità di entrare in confidenza con chiunque. Uno spirito libero, sempre pronto a scambiare una chiacchiera e regalare un sorriso. Aveva trascorso 35 anni fuori dalla Sardegna, in particolare tra Lazio e Toscana, e aveva saputo costruire numerosi legami in tutte le città in cui aveva vissuto e lavorato. Un affetto reso evidente dalla grande partecipazione alle esequie e dal saluto finale: all’uscita dalla chiesa il feretro è stato accompagnato dagli applausi e dal corale «ciao Carlo» di tutti i presenti.

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