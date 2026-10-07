«Ciao Cagliari, l’altra volta siete venuti a vedermi in 12» Tinti: risate e “Pesche dure” 

Sarà che con il suo collega Stefano Rapone ha cominciato a fare podcast quando neanche loro sapevano bene che cosa fossero, e ora “Tintoria” ha più di cento milioni di visualizzazioni. Sarà che è un romano atipico, essendo cresciuto all’Aquila, e un intrattenitore insolito, che ha cominciato a scriversi i monologhi mentre faceva l’Erasmus e poi si è portato a casa la sua brava laurea in scienze politiche presa alla Sapienza. Sarà che ha l’autoironia dei calvi precoci oppure che come altri stand-up comedian trenta-quarantenni frequenta con disinvoltura il surreale e lo spiazzante, ma lui lo fa senza snobismo né disumanità di maniera. Sarà questo o semplicemente che fa ridere, molto e bene, ma insomma non è mica male che domani alle 21 Daniele Tinti parta con il tour del suo nuovo spettacolo “Pesche dure” dal Teatro Massimo di Cagliari.

Ha almeno tre motivi per farlo: «Intanto perché nello scorso tour non sono riuscito a incastrare una data sarda, e mi dava fastidio. Poi perché Cagliari mi piace. E infine perché l’unica data che ho fatto finora a Cagliari – ormai cinque anni fa, se non sei – era d’estate e dissi alla mia ragazza: “Dai, faccio lo spettacolo e ci paghiamo una vacanzina in Sardegna…”. Ho venduto dodici biglietti, per le mie finanze fu un buco nero. Poi al tour successivo, come ti dicevo, non sono riuscito a passare in Sardegna e quindi quest’anno ci torno con grande piacere. E con i biglietti stiamo andando molto bene».

Superati i dodici?

«Superati, superati. Io non sono di quelli che hanno l’ossessione del sold out, però stiamo andando molto bene».

“Pesche dure” è un’ardita metafora di che cosa?

«In realtà non è una metafora, è che quando fai gli spettacoli devi dare il titolo con un anticipo mostruoso. E quindi devi scegliere qualcosa di significativo che però sia breve, che si possa trasformare in una bella locandina e che funzioni sui social. Quindi ho scelto “Pesche dure”, principalmente perché a me piacciono le pesche e mi piacciono quelle dure. E siccome le pesche sono un frutto stagionale e quelle dure a loro volta rappresentano una nicchia, diciamo che mi piaceva l’idea della nicchia nella nicchia. Poi c’è anche il fatto che io faccio un pessimo uso dei social, però per tenere i profili attivi ogni volta che mangio una pesca la posto. Perciò mi hanno detto: ma riesci metterci le pesche, così quando ne posti una sembra che stai facendo promo allo spettacolo?».

Idea intelligente.

«Ma la stagione delle pesche è finita ora che inizia il tour».

In “Pesche dure” c’è anche un pizzico di satira politica.

«Sì, di solito non lo faccio perché i nostri politici sono già abbastanza grotteschi e ridicoli di loro, e lo sono volontariamente. Però c’erano un paio di battute che funzionavano e alla fine mi è sembrato che toglierle fosse una forzatura».

Coi dati di Tintoria, oggi sei un uomo di potere pure tu.

Ride di cuore: «Potere di intrattenimento, sì».

Avete avuto Cappato e Martufello: difficile vedere il comune denominatore.

«Il fil rouge è solo uno: gli ospiti sono persone che ci piacciono o che pensiamo ci possano piacere. Non invitiamo chi ci sta sulle scatole, nel nostro format non avrebbe senso».

Ma la polemica funziona.

«Tieni conto che noi, tranne quest’ultimo periodo, abbiamo fatto le nostre puntate davanti al pubblico. Non avrebbe senso invitare un ospite per andargli contro davanti a un pubblico nostro, sarebbe solo un modo per darsi delle grandi pacche sulle spalle e non è una cosa che ci interessa. Perciò chiamiamo solo persone che stimiamo, con cui pensiamo si possano fare delle chiacchiere interessanti».

C’è qualcuno che finora avete inseguito inutilmente?

«Ce ne sono un po’. Per esempio Paola Cortellesi ci piace tantissimo ma, avendo firmato un enorme successo come regista, è impegnatissima».

E quindi nulla.

«Però un no definitivo non ce l’ha detto mai, sempre un “non ora”. Prima o poi il momento arriverà, e la accoglieremo a braccia spalancate».

Tu teorizzi il tempo morto. Impensabile, nell’Italia del ritmo e del bell’applauso.

«Secondo me il podcast è proprio la via di fuga da quelle dinamiche tipiche delle televisioni, delle radio e, tragicamente, dei social. Il podcast si prende proprio il tempo di formulare domande e di pensare risposte. E poi fa molto da sfondo alla vita delle persone, e quindi questo non avere fretta permette a ognuno di lasciarsi accompagnare».

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