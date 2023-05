«Ciao bambini, sono Spider-Man» 

«È un supereroe adatto a tutte le età, come dice anche Stan Lee, il suo creatore. Racconta la storia di un ragazzino che, una volta presa coscienza delle sue capacità, riesce a raggiungere altezze straordinarie. Vista l’età, mi rispecchiavo in lui e penso che questo abbia influenzato la mia scelta. Inizialmente, durante le prime esibizioni, ho fatto qualche figura imbarazzante. Non conoscevo bene il personaggio, quindi ho cominciato a leggere i fumetti, a guardare i film e i cartoni animati. Ad oggi, ho una conoscenza profonda del personaggio e non sono più solo una persona che si traveste da Uomo Ragno, ma sento di rappresento nel vero senso della parola».

«Fin da piccolo ho sempre avuto una passione sfrenata per i manga e i cartoni animati, e ho sempre sognato di poter fare acrobazie straordinarie. Ho iniziato con allenamenti funzionali, ho praticato cross-fit e break dance, che mi hanno aiutato a sviluppare agilità e abilità acrobatiche. E nel 2018 mi si è accesa una lampadina: dato che sono atletico, perché non “trasformarmi” in Spider-Man?»

Oscar Frau a 21 anni da ragazzo normalissimo si trasforma in Spider-Man, l’eroe dai superpoteri: indossando il suo costume ispirato all’Uomo Ragno, si immerge nel mondo dei bambini, portando con sé la magia e l'entusiasmo che solo un personaggio della fantasia e dei fumetti può suscitare. Le sue acrobazie spettacolari e i movimenti agili lo rendono un’attrazione irresistibile per i piccoli, che lo guardano con ammirazione e meraviglia. Così si è inventato un lavoro.

Come ha iniziato?

Perché proprio l’Uomo Ragno?

«È un supereroe adatto a tutte le età, come dice anche Stan Lee, il suo creatore. Racconta la storia di un ragazzino che, una volta presa coscienza delle sue capacità, riesce a raggiungere altezze straordinarie. Vista l’età, mi rispecchiavo in lui e penso che questo abbia influenzato la mia scelta. Inizialmente, durante le prime esibizioni, ho fatto qualche figura imbarazzante. Non conoscevo bene il personaggio, quindi ho cominciato a leggere i fumetti, a guardare i film e i cartoni animati. Ad oggi, ho una conoscenza profonda del personaggio e non sono più solo una persona che si traveste da Uomo Ragno, ma sento di rappresento nel vero senso della parola».

Il suo rapporto con il pubblico?

«La reazione delle persone è pazzesca quando mi vedono. Alcuni, soprattutto i più piccoli, possono spaventarsi inizialmente, ma riesco sempre a catturare l'attenzione di tutti. Sa cosa amo di più? La meraviglia che riesco a suscitare nelle persone. Una volta mi ha colpito una frase che un signore mi disse: “Grazie per il lavoro che fai, è davvero bellissimo”. E spesso vado negli ospedali per strappare un sorriso ai bambini meno fortunati. Mi fa sentire bene poter regalare loro un po' di gioia e spensieratezza».

Progetti futuri?

«Mi piacerebbe realizzare uno spettacolo tutto mio. Arriverà il giorno in cui toglierò la maschera. Al momento, sto cercando di conoscere meglio me stesso. Quando scoprirò chi è veramente Oscar, allora sarò pronto per realizzare grandi cose».

