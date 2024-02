«Ciao Apollo Creed, continua a colpire» 

«Oggi è un giorno incredibilmente triste per me. La mia vita è cambiata per sempre nel momento in cui ho incontrato Carl Weathers. Era una persona magica. Riposa in pace e continua a colpire». Carl Weathers, l'Apollo Creed dei primi quattro film della franchise “Rocky” accanto a Sylvester Stallone, è morto il primo febbraio. Ed è proprio la superstar americana a ricordare l’attore e amico con un commosso video social.

Weathers, che aveva cominciato da atleta giocando nella National Football League, aveva recitato nel 1987 in “Predator” con Arnold Schwarzegger e avuto un ruolo memorabile in “Happy Gilmore” di Adam Sandler, un film in cui era rimasto gravemente ferito durante una caduta. Più di recente era stato candidato a un Emmy per la serie spinoff di “Guerre Stellari”. Carl aveva inoltre dato la voce a Combat Carl in “Toy Story” e recitato in una versione romanzata di se stesso nella serie “Arrested Development”. In una carriera di 50 anni, Weathers aveva recitato in oltre 75 tra film e serie tv. Ma il suo ruolo più celebre era stato quello del campione dei pesi massimi del primo “Rocky” nel 1976.

L'attore aveva poi ripreso la parte in “Rocky II” per un rematch con Rocky Balboa e in “Rocky III” del 1982 per concludere nel 1985 con il quarto film della serie in cui viene ucciso sul ring dal peso massimo russo Ivan Drago.

«Non avrei mai potuto realizzare “Rocky” senza di lui. Era assolutamente fantastico. La sua voce, la sua stazza, la sua potenza, la sua abilità atletica, ma soprattutto il suo cuore, la sua anima. Riposa in pace, Carl. Continua a colpire, ovunque tu sia», è l’addio di Sylvester Stallone.

