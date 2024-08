Ciao Antonello, storico cronista 

Per oltre vent’anni è stato la voce dei suoi concittadini, raccontando aspetti politici, sportivi e sociali della sua Terralba e del Terralbese. E ieri in tanti hanno voluto dare un ultimo saluto a Antonello Loi, che si è spento domenica a 73 anni dopo un malore improvviso. Storico collaboratore de L’Unione Sarda, Antonello era un cronista vecchia maniera: sempre sul posto per raccontare in prima persona gli eventi del suo territorio. Grande appassionato di politica, ha seguito la vita amministrativa riuscendo a raccontare anche il dietro le quinte di tante scelte e progetti sulla sua cittadina. Un altro suo grande amore è stato lo sport, in particolare l’atletica leggera, per anni ha guidato anche un’associazione sportiva. Antonello ha inoltre collaborato con Gianfranco Corda alla realizzazione di tanti numeri della rivista “Terralba Ieri e Oggi”, a cura della Pro Loco. Nell’ultimo periodo aveva scelto di lasciare l’attività di cronista ma non ha mai perso lo spirito critico come dimostrano i suoi post su Fb. «Stimato professionista, è stato un attento osservatore politico delle vicende cittadine e un grande sostenitore di attività sportive e culturali» ha commentato l’ex sindaca Cristina Manca. Legatissimo alla moglie Anna Maria e alla figlia Rossella, Antonello mancherà anche a tutta la redazione di Oristano e a molti colleghi de L’Unione Sarda che lo ricordano con tanto affetto. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA