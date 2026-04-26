«Ciao Alessio, vola con i tuoi sogni» 

Fiori rosa, un mazzo di girasoli e un «ciao Alessio» che vola fra i cuoricini colorati su un foglio bianco. Tante testimonianze d’affetto in via Giovanni XXIII, dove il caldo di una domenica quasi estiva non scioglie il gelo piombato sabato notte su Santa Giusta. Sulla strada e sul marciapiede ci sono ancora i segni del terribile schianto in moto costato la vita a Alessio Porcu, il portalettere di 25 anni. «Non doveva succedere» ripetono gli amici che si sono stretti ai familiari e che oggi daranno l’ultimo abbraccio a quel «ragazzo allegro e pieno di sogni».

Sgomento

Sabato notte la notizia dell’incidente si è diffusa subito in paese ma anche a Oristano, dove il 25enne lavorava. «Alessio adorava le moto» raccontano i colleghi e due giorni fa se ne è andato per sempre in sella alla sua Yamaha Rsi blu. Uno schianto fatale contro un palo della telefonia all’uscita da una curva, a pochi metri dalla chiesa di Santa Severa. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane. Già sabato notte amici e colleghi si sono precipitati sul luogo dell’incidente, ieri è stato un continuo viavai nella casa di via Padre Pio dove è stata allestita la camera ardente. Straziati da un dolore inimmaginabile la mamma Manuela (farmacista a Santa Giusta), il papà Gian Franco (insegnante di laboratorio all’Othoca) e il fratello Filippo.

I ricordi

«Alessio era davvero un ragazzo d’oro» commenta Antonello Pannella, suo ex insegnante di informatica. «Aveva tanti interessi, era stato anche uno scacchista nel circolo di Marrubiu – ricorda – Un giovane solare e sempre impegnato, è un momento davvero difficile per tutti noi che gli abbiamo voluto bene». Dopo il diploma all’istituto industriale, si era subito dato da fare e aveva trovato lavoro alla “Oristano recapito Liguria”. «Era stato uno dei portalettere più giovani – ricordano i colleghi – era stato assunto a tempo determinato, poi la stabilizzazione in un ufficio a Busto Arsizio ma non vedeva l’ora di rientrare in Sardegna». E finalmente qualche anno fa il ritorno a casa, il lavoro nell’ufficio di via Romagna dove in una squadra di giovani «si era inserito subito benissimo. Amava scherzare ma era anche un ragazzo molto preciso e puntuale al lavoro» ricordano i colleghi. «Aveva tanti progetti, stava cercando la casa dei suoi sogni per essere sempre più indipendente». Anche l’Atletica Oristano, con cui per anni è stato tesserato, ieri ha voluto ricordarlo con una foto che lo ritrae nel lancio del peso e un pensiero carico d’affetto. Oggi alle 11 i funerali nella Basilica di Santa Giusta.

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