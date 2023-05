Ciao Alcaraz, la pioggia ferma Musetti e Sonego. Oggi Sinner  

Internazionali di Roma, la seconda settimana parte col botto. Perché l’ungherese Fabian Marozsan, 23 anni, 135 del mondo, arriva dalle qualificazioni e batte il più forte del torneo, Carlos Alcaraz. Due set da marziano, lo spagnolo che cerca in qualsiasi modo di fermare la tempesta ungherese, servizio e dritto o missili imprendibili che finiscono la corsa vicino alle righe. «Non sono riuscito a giocare a suo livello», dirà alla fine il numero 1, un’incredibile ammissione che fa capire che tennis abbia giocato l’ungherese, a Cagliari battuto da Shelton ma in grado di mostrare un gioco pulito, elegante, anche potente. È finita 6-3, 7-6, Carlitos lascia Roma dopo aver vinto Barcellona e Madrid. Sulla terra.

Gli italiani

Ieri la giornata era cominciata con la sconfitta di Cecchinato, bel match contro Hanfmann ma nel terzo set il tedesco gioca meglio i punti decisivi: 6-4, 4-6, 6-3 il finale. Mentre Rublev e Medvedev volavano agilmente ai quarti, iniziava la serata azzurra con Musetti, opposto all'americano Tiafoe (12 del mondo): un set pari, ma all'inizio del terzo (2-1 per Musetti) ecco la pioggia. Nello stesso momento, Sonego se la vedeva con il greco Tsitsipas (5): 6-3 il primo per il greco, poi il diluvio.

Oggi tocca a Jannik Sinner, che trova alle 14.30 l'argentino Cerundolo (31). Ieri l'altoatesino ha giocato a padel per una mezzora con Francesco Totti, re di Roma e buon giocatore, in un'esibizione affollatissima. Per la Fitp, questo e altro.

