Ciak, si suona: torna a Carloforte Creuza de Mà, la musica per cinema 

Cinema e musica, due arti che dialogano, si cercano e si incontrano a Carloforte, dal 18 al 23 luglio, per la diciassettesima edizione di “Creuza de Mà – Musica per cinema”, festival ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu, organizzato dall’associazione culturale Backstage. Proiezioni, masterclass, musica dal vivo e incontri con gli ospiti per sei giorni scandiranno le giornate nello scenario unico dell’isola di San Pietro, tra i due teatri storici Mutua e Cavallera, con appuntamenti al Giardino di Note e il concerto al tramonto alle “Ciassette”, connubio perfetto di arte e natura. Carloforte per sei giorni sarà crocevia di registi, compositori, musicisti e appassionati di musica, immersi nella realtà e negli scorci naturalistici dell’isola.

Doppio omaggio

Quest’anno Faber, a cui il festival si ispira, sarà doppiamente omaggiato. L’ospite d’onore sarà Mauro Pagani, polistrumentista ligure, coautore con De André di “Creuza de Mà”, che riceverà la cittadinanza onoraria di Carloforte e si esibirà in concerto sabato 22 (unica data estiva) in piazza Repubblica. Inoltre sarà visitabile una mostra dedicata al cantautore genovese.

Proiezioni, concerti e progetto Campus, sono queste le tre direttrici di Creuza de Mà con un programma ricco di appuntamenti. La rassegna cinematografica si aprirà il 19 con "Tutti i cani muoiono soli”, opera prima del regista sassarese Paolo Pisanu, a cui seguirà il viaggio punk di “Margini”, film di Nicolò Falselli e Francesco Turbanti. Il 20 è in programma la proiezione di “Mixed by Erry”, diretto da Sidney Sibilia. Si prosegue poi con “The Bad Guy”, la serie diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Il 21 il pubblico potrà scoprire “Remixing Industrial Pasts”, una videoinstallazione di Tokunoma. A chiudere il programma delle proiezioni sarà il progetto Campus Musica e suono per il cinema, con le proiezioni dei corti realizzati dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia e musicati.

Innovazione

A proposito di concerti ed esplorazioni sonore, il festival sarà aperto e chiuso dal concerto Musiche da film, eseguito in apertura dalla banda musicale di Carloforte e domenica 23 in collaborazione con Carloforte Music Festival. Venerdì 21, a Capo Sandalo, gli Ondanueve String Quartet saranno protagonisti dal live acustico a Le Ciassette, in uno scenario di rocce a picco sul mare. Sempre venerdì, al Giardino di Note, Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo presenta “Cenacolo Live!”. Sabato 20 in piazza Repubblica si terrà il concerto di Mauro Pagani mentre al Giardino di Note i Creuza Quartet proporranno il concerto “Canzoni da Cinema”.

Ad arricchire Creuza de Mà c’è l’esperienza del Campus: masterclass e incontri tra maestri e professionisti del settore con gli studenti del progetto, realizzati in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Tra i nomi che interverranno Gianfranco Cabiddu, Daniela Bassani, Pivio, Aldo De Scalzi, Max Viale. «È un momento didattico molto prezioso, che ha trasformato la natura di “festival”- dice Cabiddu - un appuntamento che da evento di spettacolo svela la sua natura di visione didattica innovativa».

