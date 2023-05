Ciak, si lavora:  i tecnici del cinema nascono a Cagliari 

I corsi saranno realizzati dall’Aspal in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, che ne cura l’organizzazione. «Grazie a questi corsi creiamo le condizioni per aumentare la competitività della Regione in un settore ora in grande espansione e rendiamo il nostro territorio più attrattivo», commenta Maika Aversano, direttrice Aspal, «il mondo del cinema e quello delle industrie creative si stanno caratterizzando per la molteplicità delle competenze richieste. Il sostegno ai percorsi e ai progetti formativi rappresenta dunque la strada essenziale per le ricadute occupazionali future in questi ambiti».

Il corso per green manager, figura che si occupa di ridurre l’impatto ambientale dei set, definendo i criteri e i protocolli e certificando il livello di sostenibilità delle produzioni, inizierà la prossima settimana. Inizialmente erano previsti dieci posti, ma poi, davanti alle tante richieste, sono stati portati a quattordici. Mentre martedì verrà pubblicato il bando per selezionare i venti partecipanti del corso di tecnico di scena. Il macchinista - elettricista cine-audiovisivo realizza le soluzioni tecniche a supporto della regia, dei sistemi di ripresa e di illuminazione, in sinergia con le indicazioni tecnico artistiche e le caratteristiche delle ambientazioni, attraverso anche la costruzione, l’installazione e la messa in opera di strutture e attrezzature. Inoltre può ricoprire il ruolo di caposquadra, carrellista, gruista- crane operator, macchinista di preparazione, di scena, addetto al ciak e tecnico luci.

Green manager e tecnico di scena: le nuove figure richieste nel mondo del cinema e delle industrie creative potranno ora formarsi in Sardegna, grazie ai due corsi di alta specializzazione professione messi in piedi dall’assessorato regionale al lavoro, dall’Aspal e dalla Fondazione Sardegna Film Commission.

«Solo la formazione garantisce il lavoro e noi siamo pronti a formare le nuove figure professionali richieste dal mercato audiovisivo», afferma Ada Lai, assessora regionale al lavoro, «c’è la volontà di colmare il divario tra la domanda e l’offerta di lavoro e la carenza, nell’Isola, di figure professionali qualificate per operare nel settore cinematografico e della creatività».

Due percorsi

Esperienze dirette

I partecipanti avranno la possibilità di lavorare direttamente sul campo. Infatti, per testare e incrementare le competenze apprese durante la formazione e grazie al supporto di Sardegna Film Commission, verranno inseriti all’interno di produzioni cinematografiche, audiovisive, televisive. «Opportunità simili non solo favoriscono lo sviluppo delle attività artistiche nel cinema e nelle industrie creative, ma sono fondamentali soprattutto per la creazione di nuove figure professionali e la riqualificazione della forza lavoro esistente, per valorizzare il patrimonio isolano, ma al tempo stesso, migliorare il livello di occupabilità dei giovani sardi», aggiunge Nevina Satta, direttrice di Sardegna Film Commission: «Se a questa cornice si aggiunge la promozione del Green Film Protocol, sviluppato nell’Isola come buona pratica a livello nazionale e internazionale, le finestre di opportunità crescono ancora».

