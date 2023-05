Ciak, si gira nel borgo medioevale 

Partiranno domani mattina a Tratalias, le riprese di alcune scene del cortometraggio “Fraria” del regista Alberto Diana, curato dalla casa di produzione cinematografica Slingdhot film presentato dalla Gilm commission Sardegna.

«Ben vengano queste produzioni, che danno lustro al nostro paese – dice l’assessore al Turismo di Tratalias Michele Pirosu - in particolare al vecchio borgo medioevale, che ben si presta per questa tipologia di iniziative. Un ringraziamento lo dobbiamo alla Film commission per aver scelto il nostro Comune».

Il vecchio borgo non è nuovo a queste iniziative: per la realizzazione del cortometraggio l’amministrazione comunale ha concesso il patrocinio gratuito. Con solo una piccola richiesta forfettaria per le spese di utilizzo e servizi, in cambio avrà l’inserimento dei loghi promozionali dell’ente e del borgo, e la proiezione del cortometraggio al festival cinematografico che verrà organizzato in paese nel prossimo autunno. (f. m.)

