Ciak si gira, l’ex carcere diventa un set 

“Attenzione! Set cinematografico”, avvisa il cartello all’ingresso dello sterrato. All’interno del perimetro, delimitato con nastro bianco e rosso, una sfilza di furgoni e un gazebo bianco semideserto: c’è solo un signore concentrato sul cellulare: «Non è arrivato ancora nessuno, saranno qui tra mezz’ora circa», spiega con tono cortese.

All’ingresso principale dell’ex carcere di Buoncammino - in cerca di futuro da parecchio tempo e momentaneamente trasformato in set - i rider per le consegne non mancano. L’ingresso è vietato, ma in lontananza s’intravede un uomo coi pantaloni color marrone in uso negli istituti penitenziari: è un attimo perché passato e presente della struttura svuotata dai carcerati nel novembre di dieci anni finiscano quasi per confondersi; complici le comparse, che nelle panchine si salutano tra loro con un caloroso «Ciao detenuto!».

Il set

La trama sicuramente si presta, e gli spazi obiettivamente non mancano. Sono oltre 15mila i metri quadri che per oltre un secolo hanno dato alloggio a chi aveva debiti con la giustizia. Pagina chiusa a novembre del 2014, con lo storico trasferimento nella struttura di Uta. Ora, nel gigantesco edificio utilizzato solo parzialmente come sede di uffici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, gli archivi della Corte d’Appello, della Prefettura e la sede della Commissione per l’immigrazione, i riflettori si riaccendono per le riprese di alcune scene di Portobello: serie Tv diretta da Marco Bellocchio, prodotta da Our film spa e Kavac film srl e supportata dalla Fondazione Sardegna film commission, che nell’immobile più grande di Cagliari ha deciso di girare alcune scene dell’intricata vicenda di Enzo Tortora destinata ai grandi schermi. È scritto in grande, il suo nome, su uno di quei furgoni bianchi sistemati nello sterrato e adibiti a camerini amovibili. Proprio lì, a mezzo metro dalla grande scritta sul muro di cinta “Solidarietà ai detenuti”, che racconta la pagina di un’altra storia; quella di uno stabile che dopo anni di annunci, promesse, progetti, ancora non si capisce bene che fine farà.

L’ex carcere

Le centinaia di finestrelle, strette e lunghe, sembrano quasi occhi in cerca di riscatto. Arrampicate lungo le imponenti mura dell’ex carcere cagliaritano col portone di legno scrostato e la grande targa sistemata poco sotto le scale che riporta l’articolo 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. E ci sarebbe da discuterne, se non fosse che nessuno dei presenti vuole parlare e l’arrivo dell’ennesimo rider catalizza l’attenzione, riportando ai temi più leggeri del presente.

In attesa del ciak

Quello che - a parte l’area delimitata dal nastro di plastica - raccontano anche i diversi occupanti delle panchine fronte ingresso. Alcuni armati di trolley, e sarà forse suggestione, ma sembrano perfetti per recitare la parte dei detenuti. E siccome non lo sono davvero sorridono tutti, mentre attendono l’orario stabilito per il ciak. Impossibile sapere quale parte della struttura verrà utilizzata e cosa esattamente si vedrà in tv di uno dei luoghi simbolo del capoluogo sardo. «Non possiamo dire niente», continuano a ripetere tutte le persone alle quali si tenta di estorcere anche un minimo dettaglio in più. Certo è che a prescindere dalla trama, è un’occasione per promuovere la città e anche per far riflettere sulle enormi potenzialità di un immobile che - giornate Fai a parte - continua a essere blindato. Da dieci anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA