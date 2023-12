Ciak, si gira: è già il Cagliari di Prati 

Ranieri ha temporeggiato non poco prima di buttarlo nella mischia per proteggerlo dalle intemperie che si sono abbattute sul Cagliari nell’impatto con la nuova categoria. «Sto aspettando il momento giusto», ripeteva l’allenatore romano ogni volta che gli veniva posta la domanda in conferenza stampa. Quando poi lo ha messo in campo, non l’ha più tolto. Dandogli così le chiavi del motore rossoblù e una fiducia che pochi 2003 (tendente, tra l’altro, al 2004 essendo nato il 28 dicembre) hanno in Italia, soprattutto in un ruolo cruciale come quello del regista. Fiducia ripagata, altroché. Matteo Prati è una delle note più liete, indubbiamente, in questa prima parte di campionato più complicata e sofferta del previsto. E se il talento era già arcinoto prima del suo arrivo nell’Isola e il motivo che ha spinto il presidente Giulini a versare 5 milioni nelle casse della Spal, sorprende - ogni partita di più - la personalità con la quale si sta imponendo nel calcio che conta nonostante la giovanissima età. Dalla gara con l’Udinese, quella del suo esordio in Serie A, all’ultima con la Lazio, l’approccio è sempre lo stesso, a prescindere dell’avversario, dalle difficoltà tecniche o ambientali, dal risultato finale.

La benedizione del Re

Il futuro è adesso. Ranieri, che in estate ci aveva messo la faccia per bruciare la concorrenza (tra le tante, del Sassuolo, prossimo avversario) alterna con lui bastone e carota per gestire al meglio sia il talento che la personalità. «Ha ampi margini di miglioramento, gioca in una zona del campo fondamentale poi», ha sottolineato anche sabato sera dopo il match dell’Olimpico. «È giovanissimo, ma gli ho dato in mano il centrocampo. Sta facendo benino, ma ha ancora tanto da imparare». Patti chiari, amicizia lunga. Ma il problema del gioiellino romagnolo non sembra certo essere la presunzione, anzi. Spavaldo e umile allo stesso tempo, è entrato da subito nel cuore dei compagni che stravedono per lui, evidentemente, per le qualità tecniche ma anche per quelle umane.

Nel cuore del campo

L’uomo giusto al posto giusto al momento giusto. È il play che mancava al Cagliari dai tempi di Cigarini e attorno al quale Ranieri fa girare la squadra. Ha la mentalità e l’intuizione del regista. «Vede il compagno libero prima ancora che si liberi», disse proprio il giorno del suo debutto il tecnico di Testaccio, che lo ha rimesso in freezer altre due gare per poi scongelarlo definitivamente dal secondo tempo con la Fiorentina. Testa alta e due tocchi al massimo, pensa e gioca in verticale. La classe del regista e il giusto temperamento, quello che gli consente di fare da scudo alla difesa in fase di non possesso. Punto fermo ormai per Ranieri, intoccabile anche nella nuova Under 21 di Nunziata. Sabato contro la Lazio è stato bravo nell’interpretazione del match riuscendo a reggere il confronto nel cuore del campo. Cresce e brucia le tappe, il bambino prodigio di Ravenna. Sogna ora il primo gol in A e quale occasione migliore, lunedì alla Domus contro la squadra che in estate lo ha sedotto per poi abbandonarlo quasi subito lasciando così campo libero al Palermo e, soprattutto, al Cagliari. Il Sassuolo nel destino, il Sassuolo nel mirino.

