Ciak, si gira! A Serramanna vent’anni di successi nel futsal 

Vent’anni di gioie e dolori sportivi, vittorie e sconfitte: l’associazione C’è Chi Ciak, fondata il 3 luglio 2002 a Serramanna da Luca Mannias, Mauro Marcialis, Giulio Cossu, Sebastian Pani e Stefano Zucca, si butta nel calcio a 5 nel 2005 e quest’anno compirà vent’anni di futsal. «Nata come associazione culturale, sportiva e di solidarietà sociale», ricorda l’attuale presidente Vinicio Putzolu, «ha organizzato la rassegna estiva di cinema all’aperto e serate di cabaret, inscrivendosi al campionato di serie D di calcio a 5 nel settembre 2005. Da quel momento ci sono state promozione e retrocessioni, arrivando ai campionati di serie C2, C1 e alla B nazionale. E ci sono stati momenti dolorosi come la scomparsa di due amici dirigenti, Raffaele Farci e Michele Sanna».

La società è cresciuta, passo dopo passo, riuscendo ad arrivare a due grandi traguardi: disputare il campionato nazionale di serie B (la storia promozione è arrivata nel 2019-2020) e riuscire a iscrivere sei categorie giovanili (primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e under 19). «La scorsa stagione, non avendo più la deroga per giocare a Serramanna», prosegue Putzolu, «ci siamo trasferiti a Decimomannu per disputare le partite. Una situazione complicata che ha pesato non poco fino alla retrocessione nel campionato regionale. Abbiamo deciso di ripartire dalla C1 rinunciando volutamente al ripescaggio in serie B con un progetto nuovo». La squadra, un mix di giocatori esperti e giovani locali cresciuti nelle giovanili del CCC, è affidata a Nicola Barbieri. «Speriamo di vedere crescere i nostri ragazzi. E ci auguriamo che a Serramanna nasca finalmente una struttura a norma che ci permetta di giocare in paese e sia d’aiuto per la crescita della società. Il dialogo avviato con l’amministrazione comunale ci ha convinto a ripartire dalla C1 in quanto ha in cantiere la realizzazione di un nuovo palazzetto».

Fondamentale per la crescita della società il settore giovanile, affidato al coordinamento di Roberto Zuddas, e l’attività di base, sotto la responsabilità di Peppe Putzolu. «Abbiamo iniziato», spiegano i due, «con il settore giovanile nel 2017 con i primi calci e i pulcini. Abbiamo promosso il futsal nelle scuole e ottenuto buoni risultati con le iscrizioni. Poi è arrivato il Covid. Siamo così ripartiti dopo la pandemia e da tre anni abbiamo tutte le categorie, dall’attività di base alle giovanili per arrivare all’under 19, avendo introdotto nella società anche le figure dello psicologo e del nutrizionista». I successi non sono mancati: nelle ultime quattro stagioni l’under 19 ha partecipato ai playoff nazionali mentre l’anno scorso l’under 15 ha vinto la Coppa Italia regionale. «E con i pulcini abbiamo partecipato al festival di Coverciano insieme a grandi club». Ora i vari allenatori (Alex Secci per pulcini e giovanissimi, e Alessandro Cocco per primi calci ed esordienti, Simone Perra per gli allievi e Fabrizio Meloni per l’under 19) lavorano con l’obiettivo di formare futuri giocatori per la prima squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA