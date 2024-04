Ciak, si gira a Montevecchio: una settimana di riprese  

Louis Nero, regista e coproduttore italiano, sta girando un film nel compendio delle strutture industriali dismesse del borgo minerario di Montevecchio. Per la realizzazione sono state utilizzate comparse locali. Il film, un lungometraggio intitolato “Milarepa”, è ambientato in un una Sardegna ancestrale da scenario post-catastrofico: i sopravvissuti vanno a occupare ciò che resta dei manufatti di epoche felici.

«Sin dal 2020, quando in piena fase pandemica ricevemmo dalla Fondazione Sardegna Film commission l'incarico di realizzare il primo location scouting (ricerca e selezione dell’ambientazione più adatta alle riprese, ndr) per questa produzione, ne siamo rimasti affascinati», racconta Manuele Levanti, amministratore della coop Lugori: «Non possiamo che essere orgogliosi di vedere realizzata proprio nelle miniere di Montevecchio l’ultima, importantissima settimana di riprese. Il borgo si conferma ancora una volta un luogo dalla notevole versatilità e polivalenza cinematografica: sa alternare il suo ruolo primario di memoria storica e tecnologica con esperienze guidate sia in superficie che nel sottosuolo (concerti, mostre d'arte, set cinematografici e audiovisivi in genere)».

