Ciak, se giri il film  a Cagliari avrai un incentivo  

Cinquantamila euro per un bando aperto a tutti i progetti cinematografici che abbiano come set i quartieri e le vie di Cagliari. Sessanta mila euro al prossimo film di Salvatore Mereu, “Alberi erranti e naufraghi“, ambientato nel capoluogo sardo. Lo squilibrio è troppo: in tanti dovranno spartirsi 50 mila euro, da solo, il regista di “Bellas mariposas“ ne piglia 60 mila. La polemica non può non scoppiare. Così, subito dopo la conferenza stampa di ieri mattina in cui il sindaco Paolo Truzzu annuncia il concorso, arriva puntuale, nel pomeriggio, l’interrogazione della minoranza consiliare, prima firmataria Francesca Mulas. «Per quale motivo si è scelto di finanziare in via diretta, tra le tante produzioni che scelgono Cagliari come set cinematografico, un unico progetto con 60 mila euro, considerata l'esistenza di un bando apposito del Comune di Cagliari per il cinema?»

La risposta del sindaco

Alla domanda, già emersa durante la conferenza stampa, Truzzu ha risposto che la scelta è lecita, poiché si tratta di bandi diversi. Secondo il sindaco, il finanziamento al progetto del regista di Dorgali rientra nell’ambito di un accordo del Comune di Cagliari con la Fondazione di Sardegna, mentre il concorso “Filming Cagliari”, non ancora bandito, è previsto nell’ambito della convenzione con la Fondazione Sardegna Film Commission, diretta da Nevina Satta, ed è rivolto alle produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di fiction televisiva, lungometraggio cineteleaudiovisivo e documentari o docufiction. Insomma due cose ben diverse per il primo cittadino. Tanto più, ha aggiunto, che proprio grazie alla sovvenzione della Fondazione di Sardegna, Mereu girerà il suo nuovo film a Cagliari, anziché altrove come era in principio.

L’iniziativa

Nella corso della conferenza, a cui hanno partecipato, con il sindaco, Maria Dolores Picciau, assessora alla cultura e spettacolo, Enrica Anedda, presidente della commissione cultura e Giorgio Ariu, del direttivo Sardegna Film Commission e Nevina Satta, il bando è stato presentato come una delle iniziative risultato del rinnovato impegno tra il Comune e la Fondazione Film Commission, insieme alla rassegna cinematografica, che si svolgerà dal 15 al 30 settembre alla Manifattura Tabacchi. Quindici titoli uniti dal contenere scorci del capoluogo: da “Domino“ di Brian De Palma, a “L’accabadora“ di Enrico Pau, “La terra delle donne“ di Marisa Vallone, “Ovunque proteggimi“ di Bonifacio Angius, “L’agnello“ di Mario Piredda e vari altri.

Collaborazione

In un decennio di collaborazione, ha commentato Nevina Satta, «è stato fatto un investimento notevole che ha determinato il 54 per cento in più di produzioni cineteleaudiovisive passate a Cagliari». Dal 2014 a oggi, ha ribadito Enrica Anedda, la collaborazione tra le due istituzioni ha permesso di contribuire al finanziamento di una sessantina di produzioni non esclusivamente regionali, e secondo criteri di merito e trasparenza.

Il bando “Filming Cagliari“ sarà un’occasione in più, ha chiosato Picciau, «per migliorare la nostra capacità attrattiva nei confronti delle grandi produzioni nazionali e internazionali. Non solo per promuovere le bellezze artistiche e del paesaggio, ma anche per creare occasioni di crescita economica e occupazionale».

Il progetto però, nonostante il richiamo alla trasparenza, non convince l’opposizione che con l’interrogazione adombra il sospetto di scelte poco chiare, chiedendo «se insieme alla richiesta di finanziamento del film “Alberi erranti e naufraghi” siano giunte agli uffici altre richieste di finanziamento per produzioni cinematografiche al di fuori del bando Filming Cagliari».

