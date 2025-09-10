Ciak! Oggi il via all’Orgosolo Film Festival  

Al via questo pomeriggio, alle 17, con l’inaugurazione ufficiale all’Auditorium comunale, all’Orgosolo Film Festival - Cinema di denuncia, lotta e resistenza. Quattro giorni di proiezioni e incontri che animeranno il paese sino a domenica. Un appuntamento ideato e diretto dal regista Paolo Carboni e organizzato dall’associazione culturale Rts che prevede la proiezione di 22 film, di 11 nazionalità diverse suddivisi in 3 categorie di concorso, ma anche due concerti (sabato alle 21, 30 i Menhir e domenica alla stessa ora Gavino Murgia), una master class e un convegno dibattito.

Proiezioni

Il via dunque stasera con l’anteprima del docu-film fuori concorso “Quo vadis, Sardinna?” di Antonio Congiu. Dalle 18.45 alle 23 sarà la volta de “Il sogno dei pastori” di Tomaso Mannoni, “I’m not a robot” di Victoria Warmerdam (opera fuori concorso), “La punizione del prete” di Francesco Tomba e Chiara Tesser, “Choice” di Marko Crnogorski, “Such a lovely day” di Simon Woods, “Exposé” di Francesco Stefanoni e Beatrice Ciotoli, “Buffer Zone” di Savvas Stavrou e, infine, “Things unheard of” di Ramazan Kiliç. «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di dar vita all’Orgosolo Film Festival. Crediamo infatti che questa rassegna possa crescere negli anni e affermarsi come appuntamento annuale di rilievo», ha sottolineato il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu. «Con questa prima edizione vogliamo restituire al cinema il suo ruolo di strumento critico, capace di raccontare lotta, resistenza e denuncia. In un periodo in cui diventa sempre più difficile informarsi in maniera obiettiva attraverso i canali tradizionali, il cinema assume il compito di chiamare le cose con il loro nome, stimolando la coscienza pubblica a riflessioni profonde sui fatti», ha detto il direttore artistico Paolo Carboni. «Di solito la prima edizione di un festival o di qualsiasi iniziativa porta con sé il rischio dell’incertezza. Devo dire che come presidente della giuria di questa prima edizione dell’Orgosolo Film Festival ho trovato invece una già ben delineata personalità nelle scelte dei film. Tra cortometraggi e lungometraggi ho visto delle cose molto interessanti e in qualche caso anche sorprendenti», ha, infine commentato il presidente della giuria Daniele Gaglianone.

RIPRODUZIONE RISERVATA