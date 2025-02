Ciak, Milani gira: da ieri a Cagliari  i set del nuovo film 

Tutto come da programmi: il regista Riccardo Milani aveva assicurato che dal 20 febbraio avrebbe aperto a Cagliari il set del suo nuovo film (dal titolo provvisorio “La vita va così”) incentrato su una storia dal valore universale ma che prende spunto da un fatto di cronaca molto noto nella nostra Isola, decisamente meno nel resto del Paese seppur se ne occupò persino il New York Times. Ovvero la storia di Ovidio Marras (scomparso lo scorso anno a 93 anni) che difese, con tutte le forze, i suoi terreni dagli appetiti di chi era pronto a costruire un mega resort di lusso in riva al mare. Così ieri in via Ancora hanno preso il via le riprese con al centro della scena una delle protagoniste, l’attrice Virginia Raffaele, per un’opera prodotta da Wildside e Our Films e distribuita da Medusa.

I luoghi di ripresa

La scena si svolge all’interno di uno studio legale. Set blindato, accesso vietato ai giornalisti. Altro luogo di riprese sarà il quartiere di Castello. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali e tutto è affidato a indiscrezioni. Ma a breve il set cinematografico coinvolgerà altre zone della città, fra cui piazza Repubblica. In seguito si sposterà a Teulada e in diverse zone della sua magnifica costa. Questo perché la Sardegna è per il regista Riccardo Milani «un posto al quale sono legato e che frequento dalla metà degli anni ’70. Le persone di hanno un’identità così particolare e forte che era impossibile non trovare spunto per raccontare ciò che mi piace raccontare di più: l’umanità». Così aveva dichiarato alla rivista Ciak, bibbia del cinema, prima dell’inizio delle riprese e sulla scia del successo del suo docu-film “Nel nostro cielo un rombo di tuono” dedicato a Gigi Riva e al suo percorso umano prima ancora che sportivo.

Il cast sardo

Intanto emerge la presenza di alcuni attori sardi fra cui spiccano Jacopo Cullin, Gabriele Cossu e Massimiliano Medda. Mentre il ruolo del personaggio ispirato alla figura di Ovidio Marras sarebbe stato affidato a un attore non professionista e che realmente fa il pastore. Numerosa poi la presenza di comparse locali scelte dopo le affollatissime audizioni che si erano tenute al Lazzaretto di Sant’Elia, a Teulada, Pula e Domus de Maria.

I protagonisti

Certa la composizione del cast di professionisti nazionali che oltre Virginia Raffaele (già diretta da Milani nel film “Un mondo a parte”) vede la presenza di un pilastro del cinema italiano, Diego Abatantuono, e quella di Aldo Baglio del famoso trio comico che si completa con Giovanni Storti e Giacomo Poretti. (f. a.)

