Ciak in piazza Garibaldi per le riprese del film sul “caso” Zuncheddu  

Il centro della città diventa un set a cielo aperto. Ieri in piazza Garibaldi si sono viste macchine da presa, luci, microfoni e attrezzatura cinematografica varia per le riprese di “Zustissia”, il film sulla storia di Beniamino Zuncheddu. Nei giorni scorsi, invece, sono state girate alcune scene in altre zone del capoluogo, in particolare davanti al Tribunale. Le riprese proseguiranno nelle prossime settimane nell’Isola, in particolare tra Cagliari e Burcei.

Il lungometraggio racconterà l’incredibile vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu, il pastore di Burcei a cui una sentenza sbagliata ha rubato 33 anni di vita. Accusato della strage di Sinnai dell’8 gennaio 1991, quando tre pastori furono uccisi e uno ferito, fu condannato all’ergastolo. Dopo 33 anni di detenzione, proclamandosi sempre innocente, è stato assolto nel gennaio del 2024 dalla Corte d’Appello di Roma.

Il titolo e la sceneggiatura, a cura di Lisa Nur Sultan e Niccolò Gentili, sono tratti dal libro “Io sono innocente”, scritto a quattro mani dall’avvocato Marco Trogu e da Beniamino Zuncheddu e in cui il legale ripercorre gli 8 anni di lotte, sacrifici, indagini e colpi di scena per arrivare alla riapertura del processo. Prodotto da Palomar, colosso del settore cinema e tv che ha acquistato i diritti del libro, “Zustissia” è diretto dal regista sardo Francesco Piras.

