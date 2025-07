Ciaccio, Satta, Murino, Palmas  e quella avventura della Venus Dea 

Venus Dea, storica agenzia di moda e organizzazione eventi fondata da Maurizio Ciaccio, spegne trenta candeline restando fedele a ciò che l’ha sempre distinta: l’eleganza come linguaggio, la Sardegna come ispirazione. Per celebrare un traguardo che sa di storia, ma anche di futuro, prende forma “Impronte di Sardegna” un progetto itinerante che si prepara a toccare diverse zone dell’isola con prima tappa domenica a Pula in piazza del Popolo alle 21.30. “Impronte di Sardegna” nasce per valorizzare il patrimonio culturale dell’isola attraverso tre espressioni che ne incarnano l’identità più autentica: la musica tradizionale, la moda ispirata ai costumi locali e le danze folcloristiche.

Il progetto

A raccontarne l’anima è lo stesso Maurizio Ciaccio, ideatore del progetto e anima di Venus Dea, che sottolinea come “Impronte di Sardegna” sia pensato soprattutto per chi arriva da fuori, per chi sceglie l’Isola non solo per le spiagge, ma per il desiderio di conoscerne la storia e l’identità più autentica. «Vogliamo far scoprire la Sardegna in una maniera diversa – spiega – abbinando la moda ai siti archeologici. Le nostre modelle indosseranno abiti ispirati alla terra sarda, realizzati da stilisti che hanno creato collezioni apposite, con colori e stoffe che richiamano i nostri elementi naturali». Il motto ispiratore del progetto, “La bellezza salverà il mondo”, non è solo uno slogan: «Parliamo di una bellezza a 360 gradi – aggiunge – non soltanto quella estetica delle modelle, ma anche quella culturale, che abita nei luoghi e nelle tradizioni». Per Ciaccio è anche l’occasione per accendere i riflettori sui talenti emergenti: giovani stilisti, artigiani e artisti locali avranno spazio e visibilità nelle varie tappe dell’evento.

Il trentennale

A fare da cornice al progetto, un traguardo carico di significato: i trent’anni di attività di Venus Dea. Un percorso iniziato nei primi anni ’90 e vissuto sempre all’insegna dell’eleganza e dell’innovazione. «Sono tanti anni, vissuti all’apice – racconta Ciaccio – abbiamo sempre fatto qualcosa di interessante, lavorato tantissimo. La mia fortuna? Aver sempre scelto ottimi collaboratori». Ma il 2025 porta con sé anche nuove sfide, legate a un mondo della moda in continua evoluzione, dove il confine tra reale e virtuale si fa sempre più sottile. «Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale la vedo dura – confessa – dovremo inventarci qualcosa per restare nel settore. Mi aspetto che un domani vedremo sfilate nel metaverso, non più ragazze in passerella». E se da un lato Ciaccio guarda avanti, pronto a cedere il testimone alle nuove generazioni, dall’altro non rinuncia a qualche sogno nel cassetto: «Mi piacerebbe che qualcuno portasse avanti Venus Dea. Ho già individuato chi potrebbe farlo e sarei felice di aiutarlo. Altrimenti potrei anche chiudere in bellezza, con un grande evento, ma ora non voglio pensarci. Ho ancora tanta voglia di lavorare: ho raggiunto traguardi che, all’inizio, nemmeno immaginavo».

RIPRODUZIONE RISERVATA