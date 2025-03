Ciabatti conquista il “trofeo gessa” 

Spettacolo di colori al Poetto per la regata nazionale Windsurfer “Trofeo Gian Franco Gessa”. Brillante vittoria del poliedrico velista Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari), che si impone con ottimi piazzamenti su Alessandro Torzoni (Circolo Nautico Olbia) e sul fuoriclasse Fabio Balini (Windsurfer Shilling Center), a cui va il trofeo e il primo posto nella categoria Leggeri. Nella categoria Pesanti conferma per Davide Gessa, figlio di Gian Franco e portacolori del Cn Olbia, che ha la meglio su Giampaolo Fantozzi (Windsurfer Shilling Center) e su Alberto Sanjust (WCC).

Tra donne, la romana Valeria Zullo (Tognazzi Marina Village) precede la cagliaritana Giulia Clarkson (WCC) e Silvia Ghigliazza (Club Velico Cogoleto). Nella categoria Juniores vincono Enrico Niola (WCC), buon ottavo assoluto, e Gloria Bonomo (LNI Varazze).

Difficili condizioni meteo sabato con un bel grecale sui 25 nodi che ha fatto divertire i più allenati; ieri il maestrale sui 14 nodi ha permesso di disputare quattro prove per tutta la flotta. Da sei anni il Trofeo Gian Franco Gessa è un appuntamento fisso per i windsurfisti. Negli anni è cresciuto fino a diventare una regata nazionale per ricordare uno storico cagliaritano, grande uomo di mare e abile precursore della classe Windsurfer, che ha trasmesso a tanti la propria passione.

