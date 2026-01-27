Ci vuole una notte da Inter 

MILANO. Novanta minuti per tenere viva la speranza e, soprattutto, per evitare un finale di Champions ancora più complicato. Stasera l'Inter (ore 21 Sky Sport) sarà di scena in Germania contro il Borussia Dortmund nell'ultima gara della fase a girone unico. Le possibilità di chiudere tra le prime otto della classifica e conquistare l'accesso diretto agli ottavi sono ridotte al minimo: servirà una vittoria e una combinazione favorevole di risultati dagli altri campi. Battere i gialloneri, di fronte ai loro tifosi e al mitico “muro giallo”, garantirebbe comunque un vantaggio non secondario, quello di giocare a San Siro la gara di ritorno dell'eventuale playoff.

Sfida complessa

Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, non nasconde la complessità del momento in Europa, nonostante l'allungo importante in classifica in campionato. «Questa è un'altra competizione e siamo un po' indietro, avevamo altre aspettative e ci siamo messi da soli in una situazione che non è il massimo», ha spiegato alla vigilia. «Vogliamo fare una grande gara per portare a casa quello che ci è mancato ultimamente. Entriamo in campo per vincere ed essere dominanti, poi a fine partita vedremo come siamo messi». Il rispetto per l'avversario è massimo: «Per forza e tradizione è una squadra top d'Europa, in questo stadio sono poche le squadre che riescono a vincere». La classifica parla chiaro e pesa. «Siamo quattordicesimi in Champions League, l'obiettivo era finire nelle prime otto», ha aggiunto l'allenatore. «Affrontiamo una squadra in salute, c'è tanta energia in questo stadio e dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente». Chivu rivendica però il percorso di crescita: «Abbiamo perso partite che meritavamo di più, ma come dico spesso abbiamo ciò che meritiamo. La squadra è cresciuta dal punto di vista mentale, dell'atteggiamento e della motivazione».

Gli avversari

Il Borussia, guidato da Niko Kovac, arriva con maggiore continuità e un'identità più definita. «Con Kovac elaborano un gioco più dominante», ha sottolineato Chivu. Sappiamo che non sarà semplice, ma come tutte le squadre hanno anche loro problemi. La fase difensiva non è al massimo». Pesa l'assenza di Nicolò Barella. «Ha avuto un risentimento muscolare in allenamento, farà esami, speriamo non sia nulla di grave». Capitolo formazione: Lautaro Martinez "non vuole mai riposare", mentre in porta sarà confermato Yann Sommer, nonostante l'errore contro il Pisa e delle ultime partite. Ma niente calcoli in generale sulla formazione, nemmeno considerando i prossimi impegni in campionato: «Non abbiamo tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA