VaiOnline
Il personaggio.
06 febbraio 2026 alle 00:18

Ci vogliono ritmo, dedizione, studio e forza fisica Jacopo Scano è il campione del mondo di fischio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Jacopo Scano, 33 anni, cagliaritano di nascita e statunitense d’adozione dal 2017, di professione fa il regista pubblicitario. Ma oggi il suo nome rimbalza nel mondo per un talento decisamente fuori dal comune: è il miglior fischiatore del pianeta. Al Barnsdall Gallery Theatre di Hollywood è stato incoronato campione del mondo di fischio melodico, conquistando la giuria con una performance impeccabile. Un traguardo storico: Scano è il primo italiano a vincere il titolo dopo quarant’anni. Una storia sorprendente che parte dalla Sardegna e arriva dritta sotto le luci di Los Angeles. Dopo una laurea triennale in Beni Artistici e dello Spettacolo all’Università di Parma, si trasferisce negli Stati Uniti per un Master of Arts in regia e sceneggiatura cinematografica. Da qui, il successo come videomaker.

La disciplina

“Whistle” di Flo Rida o “Moves like Jagger” di Christina Aguilera e Maroon 5 sono solo alcuni dei brani che ascoltiamo ogni giorno senza accorgerci di quanto il fischio sia parte integrante della loro forza comunicativa. «Nel 2018 ho deciso di dire al mondo che sapevo fischiare», racconta Scano. «Da lì ho iniziato a registrare cover di canzoni e a caricarle su YouTube». Un percorso che, passo dopo passo, lo ha portato a un risultato storico: primo italiano a conquistare il titolo mondiale dopo quarant’anni. «La gente tende a vedere il fischio come un semplice passatempo, non come uno strumento musicale», spiega. «Lo impariamo da bambini e poi lo abbandoniamo. Ma se lo sviluppi davvero, richiede la stessa conoscenza musicale e lo stesso controllo del respiro di qualsiasi altro strumento».

Il premio

Con il titolo conquistato, Jacopo Scano non ha portato a casa un assegno, ma qualcosa di forse ancora più prezioso in termini di carriera. «È un trofeo fisico e soprattutto il titolo di campione del mondo: serve a legittimarci, ad aiutarci a venderci come fischiatori professionisti. Sembra strano, ma per alcuni è davvero un lavoro», spiega. E cita un esempio emblematico: Geert Chatrou, considerato una leggenda della disciplina, che vive di questo talento esibendosi con grandi orchestre e in produzioni del Cirque du Soleil. Lo sguardo di Scano, però, è già rivolto al futuro: «Vorrei fischiare come solista con un’orchestra che mi accompagna, lavorare con compositori di colonne sonore per film o videogiochi. E mi piacerebbe anche collaborare con cantanti pop». Un’ambizione che punta a portare il fischio melodico fuori dalla curiosità e dentro il grande circuito della musica internazionale.

Il futuro nell’Isola

Per Jacopo Scano il fischio non è solo virtuosismo, ma dialoga naturalmente con le tradizioni musicali dell’isola e con il mondo degli strumenti a fiato sardi. E quando si parla di possibili progetti futuri legati alle sonorità della sua terra non ha dubbi: «Assolutamente sì».

«Mio padre»

«Ho le radici lì: mio padre Guido è di Cagliari ed è stato il primo nella mia famiglia ad avvicinarmi alla musica, suonando il pianoforte con mia madre», racconta. «Ogni volta che torno sull’isola mi sento a casa, probabilmente anche perché ci vengo in vacanza e sono più rilassato».

Un legame profondo che lascia intuire come, prima o poi, il suo fischio da campione del mondo potrebbe incontrare di nuovo - in modo creativo - le radici sarde da cui tutto è partito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia