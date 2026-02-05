Ci vogliono ritmo, dedizione, studio e forza fisica Jacopo Scano è il campione del mondo di fischio 

Jacopo Scano, 33 anni, cagliaritano di nascita e statunitense d’adozione dal 2017, di professione fa il regista pubblicitario. Ma oggi il suo nome rimbalza nel mondo per un talento decisamente fuori dal comune: è il miglior fischiatore del pianeta. Al Barnsdall Gallery Theatre di Hollywood è stato incoronato campione del mondo di fischio melodico, conquistando la giuria con una performance impeccabile. Un traguardo storico: Scano è il primo italiano a vincere il titolo dopo quarant’anni. Una storia sorprendente che parte dalla Sardegna e arriva dritta sotto le luci di Los Angeles. Dopo una laurea triennale in Beni Artistici e dello Spettacolo all’Università di Parma, si trasferisce negli Stati Uniti per un Master of Arts in regia e sceneggiatura cinematografica. Da qui, il successo come videomaker.

La disciplina

“Whistle” di Flo Rida o “Moves like Jagger” di Christina Aguilera e Maroon 5 sono solo alcuni dei brani che ascoltiamo ogni giorno senza accorgerci di quanto il fischio sia parte integrante della loro forza comunicativa. «Nel 2018 ho deciso di dire al mondo che sapevo fischiare», racconta Scano. «Da lì ho iniziato a registrare cover di canzoni e a caricarle su YouTube». Un percorso che, passo dopo passo, lo ha portato a un risultato storico: primo italiano a conquistare il titolo mondiale dopo quarant’anni. «La gente tende a vedere il fischio come un semplice passatempo, non come uno strumento musicale», spiega. «Lo impariamo da bambini e poi lo abbandoniamo. Ma se lo sviluppi davvero, richiede la stessa conoscenza musicale e lo stesso controllo del respiro di qualsiasi altro strumento».

Il premio

Con il titolo conquistato, Jacopo Scano non ha portato a casa un assegno, ma qualcosa di forse ancora più prezioso in termini di carriera. «È un trofeo fisico e soprattutto il titolo di campione del mondo: serve a legittimarci, ad aiutarci a venderci come fischiatori professionisti. Sembra strano, ma per alcuni è davvero un lavoro», spiega. E cita un esempio emblematico: Geert Chatrou, considerato una leggenda della disciplina, che vive di questo talento esibendosi con grandi orchestre e in produzioni del Cirque du Soleil. Lo sguardo di Scano, però, è già rivolto al futuro: «Vorrei fischiare come solista con un’orchestra che mi accompagna, lavorare con compositori di colonne sonore per film o videogiochi. E mi piacerebbe anche collaborare con cantanti pop». Un’ambizione che punta a portare il fischio melodico fuori dalla curiosità e dentro il grande circuito della musica internazionale.

Il futuro nell’Isola

Per Jacopo Scano il fischio non è solo virtuosismo, ma dialoga naturalmente con le tradizioni musicali dell’isola e con il mondo degli strumenti a fiato sardi. E quando si parla di possibili progetti futuri legati alle sonorità della sua terra non ha dubbi: «Assolutamente sì».

«Mio padre»

«Ho le radici lì: mio padre Guido è di Cagliari ed è stato il primo nella mia famiglia ad avvicinarmi alla musica, suonando il pianoforte con mia madre», racconta. «Ogni volta che torno sull’isola mi sento a casa, probabilmente anche perché ci vengo in vacanza e sono più rilassato».

Un legame profondo che lascia intuire come, prima o poi, il suo fischio da campione del mondo potrebbe incontrare di nuovo - in modo creativo - le radici sarde da cui tutto è partito.

