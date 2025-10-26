Ci vediamo tutti a “CasaCUS Cagliari” 

VaiOnline
Radiolina.
27 ottobre 2025 alle 00:31

Oggi alle 15 andrà in onda la quinta puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio Sara Spanu, Riccardo Pani, Claudio Farina rispettivamente giocatrice della squadra femminile, giocatore della squadra maschile e il giudice arbitro e allievo della scuola tennis per parlare del settore tennis del CUS Cagliari; Riccardo Pascai, amministratore della FunSport per parlare del nuovo campo dal TT Padel presente a Sa Duchessa. Conduce Andrea Matta.

