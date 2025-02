Ci vediamo tutti a “CasaCUS Cagliari” 

Oggi alle 15 andrà in onda la ventesima puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio: gli spadisti Tahar Ben Amara e Anita Melis ci racconteranno come sta andando la stagione di scherma a "Sa Duchessa" e commenteranno gli assoluti regionali di spada. In collegamento Skype Ignazio Putzu, prorettore delegato per la didattica e Valentina Onnis, prorettrice delegata per l’orientamento. Conduce Andrea Matta.