«Ci vediamo in Sardegna» Amadeus, addio a Sanremo  

«Voi siete matti». Gli occhi sbarrati e le mani sul volto, Angelina Mango non riesce a credere alle proprie orecchie quando dopo la frase “Vince il Festival di Sanremo” sente pronunciare il suo nome. È l’apice di un anno straordinario per la ragazza lucana, 22 anni, che con “La Noia”, a cui hanno lavorato autori come Madame e Dardust, ha conquistato il primo posto davanti a Geolier e Annalisa. «Grazie di cuore all'orchestra, a te Amadeus, al mio team, alla mia famiglia», ha detto tra le lacrime. Dopo il secondo posto nell’edizione 2022 di “Amici” e un’estate da vera protagonista con il singolo “Ci pensiamo domani”, la cantautrice, figlia di Pino Mango e Laura Valente, è arrivata all’Ariston tra i favoriti.

La passione

«Non mi aspettavo nulla di quello che è successo», ci ha confessato dopo la vittoria. «Ho cercato di vivere tutto senza aspettativa e senza pressioni. Ed è stata la settimana più bella della mia vita». Sulla serata delle cover, quando ha interpretato “La Rondine” di Mango, “volevo fare un omaggio in maniera rispettosa. L'amore che mi è arrivato da parte del pubblico è stato un grande onore». La controversia sul televoto, che le ha attribuito un 16 per cento contro il 60 per cento di Geolier, non le interessa: «Non ho seguito le polemiche perché non l'ho vissuta come una competizione. Sono contentissima che i miei colleghi abbiano delle canzoni che ascolteremo per tantissimo tempo, mi piace condividere con loro questa fortuna». L'artista rivelazione degli ultimi mesi si è imposta sul rapper con una percentuale dei voti aggregati del 40,3 per cento, seguita dal 25,2 per cento di Geolier e il 17,1 per centodi Annalisa. Adesso destinazione Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia, dal 7 all'11 maggio 2024.

La storia

Classe 2001, originaria di Maratea, Angelina Mango è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, città di 5 mila abitanti che sabato ha festeggiato con caroselli di auto, brindisi e cori, fino a piazza Pino Mango, dedicata al concittadino più famoso. Con due genitori così, Mango e Laura Valente, Angelina la musica non l'ha solo studiata, ci è nata e cresciuta dentro. Come il fratello Filippo, batterista, con cui collabora da sempre. Nel 2020 l’esordio nel mercato discografico con l'Ep “Monolocale”, poi l'Ep “Voglia di vivere”. Il suo ultimo singolo, “Che t'o dico a fa”, ha conquistato le classifiche dei singoli più venduti, certificato 2 volte disco di platino con oltre 20 milioni di stream su Spotify. A Sanremo ha collaborato con NTS Audio, indossando le cuffie in-ear firmate dal sardo Riccardo Cherchi e dal socio Alessandro Mucci.

Non c’è cinque...

Dopo essere sceso dalla carrozza che l'ha portato via dall'Ariston, Amadeus conferma l'addio al Festival, anche se il corteggiamento Rai è già iniziato. Non chiude all'ipotesi di un Amadeus sesto l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, che ha dato appuntamento a lui e a Fiorello fra 15 giorni, a bilancio di un'edizione entrata nella storia con una media del 66 per cento di share, l'88 per cento tra i 15-24enni e una raccolta pubblicitaria record da 60,2 milioni. «Dissi già a maggio che questo sarebbe stato l'ultimo Festival, anche se nessuno ci ha creduto. Sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro», risponde Amadeus, l'ex giovanotto di Radio Deejay che ha incontrato i giornalisi con le lacrime agli occhi.

La polemica

Sul meccanismo di voto sbilanciato il regolamento era chiaro fin dall'inizio, precisa la Rai: il televoto sarebbe valso per il 34 per cento sul totale, tanto quanto la giuria della sala stampa (33 per cento) e delle radio (33 per cento). Ma l'azienda ha promesso che in futuro «farà una riflessione». Si limita a dire Amadeus: «Io consegno le canzoni alla gente. Accetto qualsiasi classifica sempre con entusiasmo: chi vince, per il pubblico, per le radio, per la sala stampa, per me meritava di vincere».

In vacanza

E il progetto di un “Attenti a quei due” con l'amico di sempre? «Lo conosco da 38 anni, ma non abbiamo sempre lavorato insieme, ognuno ha fatto il suo percorso, lui come showman, io nel quiz o nella musica. Può capitare qualche altro evento, ma per ora non c'è nulla: sento il bisogno di azzerare tutto. Ad agosto magari, quando saremo in vacanza insieme proveremo a mettere la testa su altro». E da anni, le vacanze, le fanno in Sardegna.

