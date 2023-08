«Non abbiate paura». Il Papa saluta così i giovani della Gmg e dà loro due appuntamenti, a Roma nel 2025 per il Giubileo dei Giovani, e nel 2027 a Seul, in Corea del Sud, per la prossima Giornata mondiale della gioventù. La Chiesa guarda dunque a questo oceano di un milione e mezzo di ragazzi (tanti in un periodo storico in cui gli eventi di massa giovanili non fanno comunque questi numeri) per ripartire, anche dopo gli scandali per gli abusi.