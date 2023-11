Ci vediamo a Cagliari, perché LGBTQIA non è una sigla: è un mondo da dibattere 

Saranno 3 giorni intensi, otto appuntamenti letterari per approfondire e dibattere attraverso la letteratura LGBTQIA+ italiana. Da oggi a domenica torna a Cagliari, al Polo Bibliotecario di via Falzarego 35, il festival Rainbook organizzato da Baa Bà.

Oggi si parte alle 18 con Lorenzo Gasparrini e "Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia", un libro che tende a vedere il femminismo da un punto di vista maschile. A seguire, alle 19, Fabio Bo e “Ti prometto il giro del mondo", una storia d’amore degli anni ‘90 e che coinvolgerà anche la Sardegna. Domani triplo appuntamento. Alle 17:30, in collaborazione con Famiglie Arcobaleno, arriverà Cristina Prenestina con "Nino il T-Rex". Una favola sulla diversità letta da una delle più interessanti drag queen della scena. Alle 18 sarà il turno di Nat Gilgi e "Meno cazzate", un libro che ripercorre in brandelli dolorosi gli anni spregiudicati che la sua protagonista, fragile e inquieta, brucia alla ricerca di un corpo che l’ami Alle 19 ecco Gianluca Nativo, autore che sta avendo notevole successo con "Polveri sottili". Anche dopodomani 3 appuntamenti. Alle 17 Luca Starita con "Pensiero stupendo". Alle 18 Eduardo Savarese con "Le madri della sapienza". Alle 19, "Rainbow speech". Filippo Arras e La Trave Nell' Okkio ci introdurranno nel mondo dell'intelligenza artificiale applicata alla letteratura e al mondo Queer. Tanti nomi per appuntamenti imperdibili, l’ingresso è gratuito.

