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Pirri.
15 marzo 2026 alle 00:31

«Ci togliete i dipendenti» Scontro in Municipalità tra centrodestra e sindaco 

Lite sugli spostamenti a Palazzo Bacaredda: «Riducono la capacità operativa dei nostri uffici» 

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«Il continuo spostamento dei dipendenti verso gli uffici centrali di via Roma riduce drasticamente la capacità operativa degli uffici municipali. Difendiamo con forza la difesa dell'autonomia amministrativa di Pirri, non per una mera questione di schieramento, ma di tutela del territorio». La minoranza della frazione replica con fermezza alle dichiarazioni del sindaco Massimo Zedda, ospite in Consiglio della Municipalità di giovedì, definendole «inaccettabili, scomposte e dai toni aggressivi».

Clima teso

La seduta del 12 marzo è stata ad alta tensione. Tema della discussione i pochi dipendenti comunali a disposizione di chi vive nella frazione o dei cagliaritani che sempre più spesso si rivolgono agli sportelli della Municipalità. Nel battibecco è stata coinvolta anche Maria Laura Manca (Pd), presidente della Municipalità. «Credo che Pirri abbia diritto a un occhio di riguardo. Non ho fatto altro – precisa Manca – che mettere in evidenza le criticità e le esigenze dei nostri concittadini». Che pochi non sono: 30.000. «Manca personale per potenziare gli uffici. Tolti i servizi sociali, i dipendenti comunali sono 7 più un dipendente tecnico due giorni alla settimana. Quando sono arrivata, nel 2011, erano 15, con un carico di lavoro inferiore perché nel capoluogo c’erano ancora le circoscrizioni».

L’attacco

«Meno personale significa servizi meno efficienti e tempi di attesa più lunghi per la comunità locale, si reca un grave danno istituzionale e si manca di rispetto alle istituzioni», è scritto in una nota.« È dovere della Municipalità, infatti, segnalare le criticità che rischiano di penalizzare i residenti. La coalizione di centrodestra invita il sindaco e l'Amministrazione comunale a cambiare rotta, abbandonando i toni violenti e riportando il confronto su un piano di correttezza istituzionale. È necessario che il Comune garantisca maggiore attenzione alle esigenze specifiche di Pirri, assicurando che la Municipalità non venga declassata a semplice ufficio distaccato privo di risorse. La nostra – concludono i consiglieri di centrodestra -non è una polemica politica, ma una richiesta di rispetto per una struttura amministrativa che deve poter funzionare con risorse adeguate». (a. a.)

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