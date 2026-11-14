Due restano in cella, il terzo resterà piantonato in ospedale fino alle dimissioni e poi sarà trasferito in carcere. Il giudice ha disposto la custodia cautelare per i tre protagonisti di quanto accaduto martedì pomeriggio in via Bassi a Elmas. Dopo gli interrogatori e l’udienza di convalida di ieri mattina, il gip del Tribunale Alessio Trogu ha accolto la richiesta del pubblico ministero Emanuele Secci e ha disposto il carcere per il presunto sparatore Giorgio Argiolas, 26 anni, di Elmas; per Simone Lippi, 24, di Cagliari; e per il pirrese Mattia Secci, 25, ancora ricoverato al Brotzu dopo essere stato raggiunto al volto da una fucilata a pallini. Non potendo rispondere alle domande del giudice sarà ascoltato più avanti. Argiolas si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’unico a parlare è stato Lippi, che ha fornito la propria versione dei fatti sostenendo la tesi dell’agguato: lui e l’amico, ha spiegato, sarebbero caduti in una trappola. Tutti e tre sono accusati di tentato omicidio, seppure a parti invertite.

L’ordinanza

Secondo la ricostruzione del gip, tutto sarebbe nato dalle minacce di morte che Lippi, dopo aver scoperto i contatti tra Leonardo Argiolas (fratello minore di Giorgio) e la sua compagna, avrebbe inviato per ore alla vittima, a partire dalla notte tra il 9 e il 10 novembre. Poi sarebbe andato a cercarlo sul posto di lavoro, mentre Mattia Secci, amico di Lippi, avrebbe lasciato un messaggio su Instagram. Nelle ore successive una T-Cross grigia sarebbe stata notata più volte sotto casa degli Argiolas. È la stessa auto che, verso le 14.15, avrebbe accelerato contro Leonardo e il cugino: il primo si è scansato, il secondo è stato investito e ferito alle gambe. Al volante ci sarebbe stato Lippi, con Secci accanto. A quel punto, sempre secondo l’ordinanza, Giorgio Argiolas avrebbe esploso quattro colpi con un fucile Benelli calibro 12 (e non calibro 22, come era emerso in un primo momento). Uno ha raggiunto Secci al volto, probabilmente dopo che era sceso dall’auto, visto che nell’abitacolo non c’era sangue; gli altri hanno colpito il parabrezza. Lippi è fuggito a piedi ed è stato rintracciato alle 16.45 al pronto soccorso del Brotzu.