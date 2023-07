«Ci stanno scippando i parcheggi» 

La vera battaglia si scatena sabato e domenica, quando il Poetto viene preso d’assalto da migliaia di bagnanti. Questa corsa al refrigerio in spiaggia, però, costringe chi vive nel quartiere a rifugiarsi in casa, ostaggio delle lamiere. A poco serve la Ztl che tenta di proteggere i residenti, molti automobilisti sfidano la sorte e lasciano ugualmente l’auto negli stalli riservati. La sfortuna, quando mai dovesse materializzarsi in un verbale della Polizia locale, per molti è ben poca cosa: 29,80 euro è una cifra abbordabile.

Lo sbarramento

Roberto Zucca, vive in via Dei Villini. Tutto sommato è fortunato perché possiede un garage dove parcheggiare la macchina. I problemi arrivano durante il fine settimana con l’invasione della Spiaggia dei centomila. «Capita con frequenza che lascino l’auto in ogni spazio, anche di fronte ai passi carrabili. In pratica restiamo in ostaggio sino a quando non arriva il carro attrezzi». Qualcosa però, a giudizio di Zucca, quest’estate è cambiata. «Devo riconoscere che con l’innesto dei nuovi agenti della polizia municipale le cose stanno migliorando. A furia di multe, i cagliaritani si stanno abituando al fatto che è meglio non parcheggiare dove è vietato».

Chiusi dentro

Mario Leoni è un sereno pensionato che, dopo tanti anni, finalmente è riuscito ad acquistare una casa in via dei Villini. «Per fortuna abbiamo un giardino dove lasciare l’auto», commenta prima di avventurarsi in spiaggia con la moglie. «Le difficoltà si registrano soprattutto durante il fine settimana e nei giorni festivi, quando l’affollamento raggiunge numeri da record». Leoni vuole mettere l’accento anche su un altro problema. «Purtroppo l’illuminazione è insufficiente e molte zone sono al buio anche perché i lampioni sono fuori uso nonostante l’anomalia si stata segnalata da anni.

Niente privilegi

Marinella Boi fa parte del coordinamento del comitato “Progetto Poetto”, un’associazione che al momento conta oltre 150 iscritti. «Siamo nati 12 anni fa e sino all’inizio della pandemia, quando siamo stati costretti allo stop, i residenti affiliati erano diverse centinaia», precisa la donna che vuole subito precisare che «chi vive al Poetto non sempre è un privilegiato con la villa. Molti di noi sono cittadini normali che abitano in appartamenti». I parcheggi sono il primo dei problemi, soprattutto d’estate. «Abbiamo sempre cercato una soluzione condivisa con il Comune. Il quartiere in questa stagione scoppia, non riesce a sopportare il carico delle auto dei bagnanti. Le uniche due aree di sosta di Marina Piccola e dell’Ippodromo sono insufficienti». Privilegiati no, ma non tutti possono godere degli stalli riservati ai residenti. «Che però molto spesso sono occupati da chi non ne ha diritto. Per questo chiediamo più controlli da parte della Polizia locale». Non solo. «Gli stalli sono pochi, abbiamo avviato un’interlocuzione con l’assessore alla Viabilità Mereu per rimodulare la loro disposizione. Se generalmente sono insufficienti, in via Rodi sembrano in abbondanza». La soluzione? «Non ci sono alternative: o le biciclette o i mezzi pubblici», conclude Boi che lancia l’ultimo appello: «Siamo invasi dalla blatte, per favore il Comune intervenga in tempi rapidi».

L’arroganza

C'è chi, dopo la multa, non fa drammi. «Sono abituata, non c'era parcheggio e poi 29,80 euro sono il costo di un parcheggio da altre parti», dice una donna a bordo di una Range Rover fiammante.

