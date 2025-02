«Ci spetta un posto in Giunta» 

Il nuovo assetto della Giunta è stato appena ridisegnato, ma in maggioranza il malcontento è tutt’altro che placato e Pietro Frongia, consigliere che con Rita Serreli compone il gruppo di Fratelli d’Italia, chiede al sindaco il rispetto degli accordi elettorali e rivendica un assessorato.

La posizione

Sabato alle 18, a Casa Melis, gli iscritti al partito della premier Giorgia Meloni si riuniranno in congresso per nominare il coordinatore cittadino, cui spetterà il compito di dialogare con l’amministrazione comunale, ma Frongia non nasconde l’amarezza per non avere alcun rappresentante nella squadra di assessori. «La recente nomina di Arianna Lunesu, ragazza che stimo e sul valore della quale non si discute, non è stata caldeggiata da Fratelli d’Italia – dice Frongia -, è vero, in passato è stata candidata nelle liste del nostro partito, ma per la sua scelta non siamo stati presi in considerazione. Di fatto, da quando io ho lasciato la Giunta per poi trovare posto in Consiglio comunale, non abbiamo avuto più alcun assessorato. Eppure, gli accordi stretti con la coalizione guidata dal sindaco Beniamino Garau erano piuttosto chiari: ai Riformatori e a Fratelli d’Italia sarebbe spettato un posto in Giunta in caso di vittoria. Nessuna polemica, ho grande stima per il sindaco, però sarebbe corretto ricostruire all’interno della Giunta gli equilibri di inizio mandato: mi auguro che dopo il congresso cittadino, con la nomina del coordinatore, si possa discutere di questo aspetto».

L'attesa

Il sindaco, Beniamino Garau, chiarisce: «In realtà tutte le forze che hanno contribuito alla vittoria elettorale sono rappresentate in maniera equanime con un assessore di riferimento. Dopo l’azzeramento della Giunta avvenuto nell’estate del 2023, il patto con gli alleati è stato nuovamente rispettato: a rappresentare il gruppo di Pietro Frongia nella squadra di assessori c’è Gianluigi Marras, che ricordo al primo turno era il candidato a sindaco della coalizione di cui lui faceva parte».

Garau attende l’esito del congresso cittadino di Fratelli d’Italia per conoscere il nome del coordinatore: «Sarà importante avere un interlocutore locale del primo partito d’Italia, ma l’aspetto più importante è che tanti giovani si stiano avvicinando alla politica, un dato importante che ci fa ben sperare per il futuro: con la passione e l’impegno si costruisce una nuova classe dirigente».

