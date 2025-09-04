VaiOnline
05 settembre 2025 alle 00:25

Ci sono tutti gli sport a “L’Informatore 360” 

Riprende oggi “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale in onda su Radiolina e Videolina ogni venerdì dalle 18.30 alle 19. I primi ospiti della stagione, in studio con il giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, saranno il campione italiano Promesse di salto con l’asta, Andrea Demontis, e l’organizzatore Giandomenico Nieddu. Quest’ultimo si appresta a un doppio impegno del quale parlerà: l’allestimento dell’Urban Trail, fra pochi giorni a Cagliari, e del mondiale formula kite, dal 28 settembre a Quartu.

