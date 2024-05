Ci sono segreti che non riuscirai a scrollarti mai di dosso Ottimo Germano  

Un sodalizio che già in passato ha dimostrato di funzionare a meraviglia torna in “Confidenza”, adattamento del romanzo di Domenico Starnone diretto da Daniele Luchetti e con protagonista il sempre impeccabile Elio Germano. Nell’amore che si mescola all’intrigo, fino a che punto diventa sopportabile il timore che un segreto ignominioso possa essere svelato?

Alla domanda risponde l’intricata storia di Pietro Vella, professore di lettere in un istituto superiore di Roma mosso dalla volontà di educare gli studenti al senso di apertura e condivisione contro le inadeguate misure coercitive del sistema. Fra di essi, la brillante Teresa Quadraro colpisce particolarmente la sua attenzione, interrogandolo su come, dopo il diploma, l’allieva intenderà investire nel suo futuro. Da un nuovo incontro seguirà una passionale frequentazione, che per la differenza d’età porterà a non poche complicazioni. La promessa di stare insieme andrà in cerca di sempre nuove conferme, spingendo i due a scambiarsi una confessione che, se svelata, potrebbe causare gravissime conseguenze e cambiargli per sempre la vita. Sempre al servizio della narrazione, Luchetti da prova di una regia chiara ed elegante, che al naturale incedere degli eventi si articola inserendo dettagli capaci di conferire ulteriore spessore alla scrittura. Ancora una volta, Germano agisce sulla scena calibrando efficacemente naturalezza e precisione emozionale, dalle fasi più distese a quelle cariche di tensione. La coppia segna così un nuovo centro, specie nel mantenere attivi e col fiato sospeso attraverso la sensazione che il peggio possa sopraggiungere quando meno lo si aspetta. (g.s.)