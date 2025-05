Ci sono Poule scudetto  e Supercoppa ad Alghero 

Alghero. Inizierà domani, alle 13.30, con la sfida tra Happy Car Sambenedettese-We beach Catania, la quattro giorni che incoronerà Alghero centro nevralgico del beach soccer italiano. L'evento, organizzati dalla Ssd Nettuno in collaborazione con il Comune e con la Fondazione Alghero, è stato presentato ieri mattina, nella sala del sindaco di Alghero, alla presenza delle massime cariche politiche cittadine e provinciali, il presidente del Cr Sardegna e vicepresidente nazionale Lnd, Gianni Cadoni, e il coordinatore del Dipartimento beach soccer, Roberto Desini. Sarà «un week end intenso, un grandissimo spettacolo», ha assicurato il sindaco Raimondo Cacciotto, che ha sottolineato il rapporto tra città e Lnd, che si consolida negli anni, e la valenza dello sport come attrattore turistico e volano formativo per i giovani.

Da domani a lunedì, la Beach soccer Arena nel Lido San Giovanni ospiterà le prime quattro giornate della Poule Scudetto. Tra le 10 squadre in lizza, il Cagliari Bs, che esordirà domani alle 18.30 contro il Bologna, per poi affrontare sabato la Sambenedettese (18.30), domenica il Domusbet.tv Catania (18.30) e lunedì la Roma (11.15). Lunedì, alle 17.30, si assegnerà anche il primo trofeo della stagione, la SuperCoppa di Lega, che vedrà affrontarsi in finale le due squadre catanesi, Domusbet.tv (campioni d'Italia in carica) e We beach (vincitori della Coppa Italia).



