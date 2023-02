Ci sono ottime ragioni per vedere “Holy Spider”  

È straordinario a volte, quando si va a caccia di buon cinema, constatare quanto sia difficile catalogare un esperimento riuscito in una categoria di genere ben definita. Molto spesso grandi esempi di questo media hanno saputo coniugare stili e tematiche che, solitamente, vengono assegnati a linguaggi distinti e che tuttavia, proprio nello sperimentare nuovi punti d’incontro, non solo danno prova di funzionare egregiamente ma colpiscono per l’insospettata forza con cui coinvolgono ed interrogano lo spettatore.

Un grande lavoro

In questa ristretta e specialissima cerchia possiamo collocare il film di Ali Abbasi - regista iraniano naturalizzato danese vincitore nel 2018 del premio Un Certain Regard a Cannes - intitolato “Holy Spider”, ispirato a fatti realmente accaduti, potremmo dire - forse - un thriller d’impronta autoriale con spiccate connotazioni documentaristiche. Ma a parte le improprie e fuorvianti definizioni si tratta soprattutto di un progetto riuscitissimo per la capacità rara d’intrattenere con una storia ad alta tensione evidenziando al contempo le criticità di un contesto socio-culturale per buona parte sconosciuto e che, al di fuori di qualsiasi giudizio, riflette senza filtri una realtà afflitta da insanabili contraddittorietà.

La storia

Nei primi anni 2000, Rahimi, una giornalista di Teheran, si dirige verso Mashhad a caccia di informazioni sul caso dell’assassino ragno, un killer senza scrupoli che invita le giovani prostitute nel suo appartamento e poi le strangola senza pietà. Nell’arduo tentativo di scovare il responsabile e consegnarlo alla giustizia si imbatterà non solo nelle difficoltà di risalire con indizi e testimonianze alla figura di un possibile indiziato, ma soprattutto in numerosi ostacoli legati alle complicazioni del sistema politico-giudiziario, del corpo di polizia asservito ai poteri forti e al peso insanabile del conflitto fra tradizione ed integralismo di cui la comunità è vittima. Si dimostra funzionale a questo proposito la scelta di intrecciare su binari separati le storie personali della giovane reporter - impavida, consapevole di se e della sua dignità di donna libera, pronta a tutto pur di combattere in nome dei propri principi - e il killer, veterano della guerra al fronte, padre di famiglia e semplice lavoratore che tenta forsennatamente di sublimare le pulsioni omicide in nome di una malsana devozione verso Dio. Ciò consente al regista di addentrarsi in profondità nelle intricate tessiture delle vicende, con l’eccezionale effetto di congelare da parte dello spettatore ogni genere di commento che sia tranciante o fin troppo assertivo. Da questo delicatissimo contrasto di elementi attingono linfa gli attori, come la magnetica Zar Amir-Ebrahimi nella sua tenace e ammirevole lotta e il controverso Mehdi Bajestani, così verosimile nel testimoniare il dramma della sua condizione psichica ed esistenziale dietro una cieca e spregiudicata illusione di ferrea condotta morale. Nel suo mix travolgente di tensione e introspezione “Holy Spider” lascia preda del dubbio, stravolti e sconcertati. Compie un’operazione semplice e al contempo rischiosissima per un film: raccontare con la sola forza della testimonianza mantenendo intatto il coinvolgimento, ma senza ulteriori strategie, senza subdoli secondi fini.