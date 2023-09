«Ci sono ossa dissoterrate in cimitero» 

Ossa dissotterrate al cimitero di Sisini, frazione di Senorbì. A scoprirlo è stata Giuliana Lecis che, durante una tranquilla passeggiata al cimitero per far visita ai propri cari, ha raccontato di aver trovato delle sepolture dissotterrate. La donna si è sfogata sui social scrivendo un post denuncia per mettere al corrente la popolazione.

Il post

‹‹Ho cominciato a notare delle ossa. Prima mezzo teschio, poi delle vertebre, poi un una mandibola. Camminando ho smosso il terreno, che sembrava dissestato e riappianato, e ho potuto notare addirittura un lungo osso sbucare da sotto terra. Già tre anni fa andai a trovare mio nonno, morto nel 1975, ma non trovai la lapide. La notai in un angolo, con appoggiato dietro un osso, probabilmente suo - dichiara Giuliana - Mi ha fatto male vedere i resti così, esposti in bella vista. A me non impressiona, ma c’è anche chi potrebbe rimanere turbato dalla vista delle ossa e soprattutto non è giusto abbandonarli in queste condizioni. Sia chiaro, non è un’accusa nei confronti del sindaco, ma la colpa è di chi ha fatto i lavori al cimitero».

Le reazioni

Il post scritto su Facebook dalla donna ha diviso la popolazione. Da una parte, c’è chi l’ha attaccata perché ha giudicato incredibile che una ditta che fa lavori in un cimitero possa in qualche modo profanare delle tombe e l’ha esortata a segnalare l’accaduto al Comune e non limitarsi ai social. Mentre qualcun altro, preoccupato dalle sue parole, e avendo dei cari sepolti nel cimitero di Sisini, si è recato immediatamente sul posto per constatare che tutto fosse nella norma. Arrivati al camposanto, hanno potuto vedere che i defunti riposano ancora in pace e che non vi è la presenza di nessun osso sul posto. ‹‹Ci siamo subito allarmati quando abbiamo letto il post. Avevamo paura di entrare in cimitero e vedere le ossa dei nostri nonni all’aria aperta. Per fortuna non è così, sembra tutto nella norma e il cimitero rispetto ad anni fa, è anche più curato››, dichiara una coppia di Sisini che preferisce mantenere l’anonimato.

Le parole del sindaco

Immediata la replica del primo cittadino di Senorbì, Alessandro Pireddu, che messo al corrente del post ha subito contattato gli uffici competenti per una verifica da cui è emerso che era tutto nella norma e che non vi erano ossa dissotterrate. ‹‹Al cimitero di Sisini non vengono fatti da qualche tempo degli interventi, quindi non ci sono le anomalie nel terreno che descrive la signora. Non ci sono ossa sparse per il cimitero, né lapidi abbandonate e per questo motivo prenderò dei provvedimenti per difendere i miei uffici dalla grave accusa››.

