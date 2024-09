Ci sono le bacche, via le auto alle 6 del mattino  

Per alcuni un disagio, per altri una misura scomoda ma necessaria. In ogni caso, il temporaneo divieto di sosta tra le 6 e le 8.30 del mattino nei parcheggi lungo piazza Giovanni XXIII, in vigore da luglio e recentemente prolungato fino al 15 settembre, non è passato inosservato tra chi frequenta la zona. Il motivo è da imputare agli alberi presenti in piazza. I Ficus Retusa, infatti, perdono una grande quantità di bacche, che rendono il terreno scivoloso per pedoni, biciclette e moto. Il divieto serve agli operatori comunali per avere campo libero per il lavaggio della pavimentazione e della fascia stradale intorno, che non può essere effettuata solo manualmente ma necessita dell’ausilio della spazzatrice.

Disagi

Questo, però, toglie ogni mattina dalla disponibilità degli automobilisti diverse decine di parcheggi. «La situazione ha creato disagi tutta l’estate», lamenta Valeria Sanna. «Ormai la sera non parcheggia più nessuno, perché bisognerebbe spostare l’auto entro le 6. Sono tutti posti inutilizzati che farebbero comodo. La mattina invece siamo costretti a fare orario perché anche posteggiando alle 8.25 si rischia la rimozione».

Problemi che non riguardano solo i residenti. «Quei parcheggi servono anche per le scuole e i pazienti della clinica Villa Elena», spiega Andrea Carta del bar tabacchi Tizian. «Capisco la necessità di avere la strada libera per far passare il macchinario, ma le auto continuano a essere multate e rimosse anche dopo che è avvenuta la pulizia».

Molte rimozioni

Chi frequenta l'area assicura che ogni giorno vengono rimosse almeno tre o quattro macchine. Ma c’è anche chi ritiene essenziale l’iniziativa. «Le numerose rimozioni e le multe sono un disagio, ma il problema della pulizia è importante: in questa piazza non si può praticamente camminare, è pericoloso», spiega Patrizia Marci, titolare dell’edicola. È d’accordo anche Simonetta Mallus, dell’erboristeria Midori. «Le bacche sono un problema, la pulizia è l'unica soluzione. Un divieto fino alle 8.30 non può disturbare troppe persone, ci sono alternative nelle vie laterali».

L’assessora

Il Comune sta valutando altre possibili opzioni per garantire l’incolumità dei cittadini e al contempo limitare i disagi relativi all’assenza di parcheggio. Un esempio potrebbe essere quello di apporre delle reti intorno alla chioma degli alberi, come è stato fatto nella vicina piazza Cavalcanti. «Per ora abbiamo necessità di intervenire tutte le mattine per evitare situazioni di pericolo, ma ho interessato il Servizio del verde per valutare eventuali strade alternative che contemperino la tutela degli alberi con l’incolumità dei cittadini», assicura l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi. «La settimana prossima saprò se possiamo intervenire con altri sistemi: ho già organizzato un sopralluogo».

RIPRODUZIONE RISERVATA