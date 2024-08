Ci sono i finanziamenti ma i campi restano a secco 

Il Comune ha più volte chiesto alla Regione la ragione per la quale la titolarità del comparto irriguo di Ballao non sia stata ancora posta in capo al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (Cbsm). Nessuna risposta dalla Ras e ora il sindaco Chicco Frongia ha chiesto un incontro all’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta per parlare dell’irrigazione della piana di Ballao. La questione affonda le radici nel 2002 quando fu realizzato dalla allora Provincia di Cagliari il primo lotto irriguo. «Ci fu detto che il passaggio al Cbsm, prima impossibile, lo sarebbe stato grazie alla legge regionale del 13 settembre 2023. Con la norma si assicurava il finanziamento allo stesso Consorzio dell’importo necessario alla messa in funzione dell’infrastruttura già realizzata ma non ancora operativa, e la progettazione del secondo lotto destinato a completare la distribuzione idrica nella piana di Ballao - spiega Frongia - con l’assestamento al Bilancio 2023, il Consiglio regionale ha deliberato lo stanziamento di 370.000 euro in favore del Cbsm, adempiendo così all’impegno pubblico assunto a Ballao». A oggi l’atto di passaggio dalla Provincia del Sud Sardegna al Consorzio non è stato ancora eseguito, impossibile dunque utilizzare il finanziamento. «Chiediamo a Satta incontro urgente o, in subordine, la convocazione di una conferenza di servizi per esaminare la pratica, risolvere le criticità e arrivare alla messa in funzione dell’infrastruttura e alla realizzazione del secondo lotto».

